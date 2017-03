Hoe scoren met megatrends?

We leven langer en computers nemen steeds meer taken van ons over. Ook als belegger kunt u inspelen op grote trends als de vergrijzing of de robotisering door te investeren in specifieke themafondsen. Het komt er daarbij op aan hypes te vermijden en die trends eruit te pikken die de tand des tijds zullen doorstaan. Zoals het witte overhemd of de ‘little black dress’ in de modewereld.