UCB scoort beter dan verwacht

Het zijn drukke dagen in Louvain-la-Neuve: na het contract op eigen bodem begin deze week breekt IBA , de wereldmarktleider in protontherapie, nu ook door in Spanje. Het gaat om een ProteusOne in Madrid. Dat is de 'democratische' versie van een protontherapiecentrum, al is dat relatief: zo'n compact centrum kost nog altijd 35 à 40 miljoen euro.