Melexis voor het eerst meer dan 3 miljard waard

Dankzij de explosieve groei is de beurswaarde van de chipspecialist nu ruim groter dan die van Bekaert of D'Ieteren.

Het is een cijfer die tot de verbeelding spreekt: in elke auto die er nu in de wereld van de band rolt, zitten er gemiddeld acht chips van Melexis . Een cijfer dat zich vertaalt in bijzonder sterke resultaten over 2016 en dito vooruitzichten voor dit jaar.

Het 28 jaar oude West-Vlaamse bedrijf profiteert de jongste jaren volop van de almaar toenemende vraag naar elektronische snufjes die auto's slimmer, groener en vooral veiliger doen rijden. De sterke omzetgroei zette een turbo op het aandeel: de beurswaarde is op vier jaar tijd verdrievoudigd, tot 3 miljard euro nu.

Net als bij de andere 'seriële overachiever' van de Brusselse beurs - Lotus Bakeries - vertaalt zo'n staat van dienst zich in een navenante waardering: beleggers waarderen Melexis nu tegen 6,5 keer de jaaromzet, 31 keer de nettowinst, 11 keer de boekwaarde en 28 keer de operationele kasstroom over boekjaar 2016.

Melexis is nu in beurswaarde een heel stuk groter dan pakweg Bekaert en D'Ieteren, ook al zijn die in omzet respectievelijk 8 en 14 keer groter. Het verschil zit natuurlijk in de rendabiliteit: Melexis verdient op elke 100 euro omzet 25 euro bedrijfswinst, een veelvoud van Bekaert (7 procent winstmarge) en D'Ieteren (4 procent).