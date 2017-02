PREVIEW Kinepolis - Expansie weegt tijdelijk op winst

2016 was voor Kinepolis een overgangsjaar. De overnames (Utopolis en Wolff) en de nieuwe cinemacomplexen van de voorbije jaren moeten nog op volle toeren komen.

Resultaat is dat het klassieke recept van Kinepolis - meer bezoekers meer doen consumeren en met als resultaat een exploderende winstgroei - deze keer niet duidelijk wordt in de jaarresultaten.

De bioscoopgroep ontving (volgens Degroof Petercam) vermoedelijk 23,8 miljoen bezoekers (+7,7%), boekte 328 miljoen euro omzet (+8,8%) en 97,4 miljoen euro bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda, +7,1%).

Het bezoekersaantal in Nederland steeg - door de opening van nieuwe complexen - met meer dan 50 procent terwijl de Belgische zalen 7 procent minder bezoekers trokken doordat de kerstvakantie slechts 1 week in 2016 viel.

Daardoor wordt de 'bezoekersmix' voor de Kinepolis-groep minder interessant. De ebitda per klant ligt in België namelijk dubbel zo hoog als in andere landen. Een verschil dat CEO Eddy Duquenne de komende jaren met alle beproefde middelen zal proberen dichten, maar als belegger kan je niet verwachten dat hij van een nieuw complex meteen van dag één een winstmachine maakt.

Extra schulden

Nog lager in de resultatenrekening staan zelfs negatieve groeivoeten. Voor de expansie ging Kinepolis namelijk extra schulden aan, met extra intrestlasten tot gevolg. En de nieuwe complexen brengen extra afschrijvingen met zich mee.

Door dat alles zakte de courante nettowinst volgens Degroof Petercam met 9,3 procent tot 39,2 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst steeg wel aanzienlijk - met 37 procent - dankzij de meerwaarde op de verkoop van vier Utopolis-complexen.

Forse groei op komst

Voor 2017 mikken analisten op een forse winstgroei. Het beurshuis Berenberg rekent zelfs op 25 procent groei, door de 'expansieplannen' en de 'optimalisering van de overgenomen complexen' waardoor Kinepolis meer ebitda uit een gemiddelde bezoeker kan puren.

Berenberg wijst voorts op een 'interessant en breed' filmaanbod met voor elk wat wils. Denk aan 'Beauty and the Beast', 'Lego Movie', 'Despicable Me 3', de nieuwe Star Wars en The Mummy.