PREVIEW Umicore: elektriciteit in de lucht?

Beleggers koesteren erg grote verwachtingen voor de kleinste afdeling van Umicore.

Vrijdag voorbeurs komt Umicore met de resultaten over 2016. De lat ligt traditioneel bijzonder hoog: over het voorbije jaar is het aandeel meer dan 60 procent gestegen, waardoor beleggers de materialengroep nu tegen 17 keer de verwachte bedrijfswinst over 2016 waarderen.

Die bedrijfswinst zien analisten gemiddeld op 353 miljoen euro uitkomen. Dat is 9 procent meer dan de 325 miljoen euro in 2015 en in lijn de prognose die CEO Marc Grynberg in oktober licht bijknipte, tot de onderkant van de vork van 345 à 365 miljoen. Let wel: die prognose was nog inclusief de eind 2016 verkochte afdeling Zinc Chemicals, een verkoop die volgens ramingen van KBC Securities-analist Wim Hoste zo'n 4 à 5 miljoen bedrijfswinst wegneemt.

Logische vraag: als de CEO zelf in oktober de prognose wat temperde, waarom bleef het aandeel Umicore recent recordhoogtes verkennen? Het antwoord is: torenhoge verwachtingen. En dan nog uit iet of wat verrassende hoek, de kleinste afdeling met de weinig catchy naam 'Energy & Surface Technologies'.

Die afdeling presteerde in 2016 mak door de zwakke evolutie van de twee belangrijkste metalen (nikkel en kobalt), maar Umicore koestert grote ambities.

Vooral sinds een persbericht van 27 april vallen analisten over elkaar heen met koopadviezen: Umicore maakte toen bekend 160 miljoen te investeren in een verdrievoudiging van de capaciteit voor kathodematerialen die gebruikt worden in herlaadbare lithium-ionbatterijen. Umicore zegt zo te anticiperen op een sneller dan verhoopte doorbraak van de elektrische auto.

Turbo

Volgens de materiaaltechnologiegroep zal de NMC-technologie (nikkel-mangaan-kobalt) een sleutelrol spelen bij het verfijnen van de batterijtechnologie die nodig is om het rijbereik van elektrische voertuigen te vergroten. De bedrijfswinst in 2016 zal die verhoopte gouden bergen nog niet weerspiegelen: analisten mikken op een stijging van de winstbijdrage met 17 procent tot 76 miljoen euro.

Daarmee blijft de 'kleine' van Umicore de kleinste winstbijdrage leveren. Te meer daar de traditioneel tweede grootste afdeling een boerenjaar achter de rug heeft: de katalysatorenafdeling zou surfend op zowel een sterke autoverkoop als een steeds strengere uitstootreglementering de winst met 29 procent opkrikken tot 152 miljoen euro.

Op termijn zal natuurlijk de door beleggers verhoopte doorbraak van elektrische auto een turbo zetten op de winstbijdrage van de afdeling Energy & Surface Technologies, maar tegelijk ook in belangrijke mate de verkoop van katalysatoren voor 'klassieke' auto's kannibaliseren.

Maar in afwachting van die toekomstmuziek zal de klassieke nummer twee over 2016 waarschijnlijk uitgegroeid zijn tot nummer één. Want de traditionele sterkhouder van Umicore, de recyclagetak, liet het in 2016 even afweten. Hier verwachten analisten een daling van de winstbijdrage met 13 procent tot 126 miljoen.

De recyclagetak is de fascinerende bovengrondse mijnbouwer die in Hoboken goud en andere (edel)metalen puurt uit de elektronica die de verwende westerse consument weggooit. En die heeft het wat moeilijker door de lagere metalenprijzen én de beslissing de smelter in Hoboken al in december in plaats van begin 2017 stil te leggen voor onderhoud.

Die laatste factor laat het beste vermoeden voor 2017, aangezien dit jaar de jarenlange investeringen om de capaciteit van de site met 40 procent uit te breiden ten volle moeten beginnen renderen. Mede daarom dient 2017 zich goed aan, al is het voor een becijferde prognose waarschijnlijk traditiegetrouw wachten tot de update over het eerste kwartaal in mei.