Regering vraagt Proximus de kool én de geit te sparen

Proximus moet van de regering én posterboy van het investeringspact zijn én het gat in de begroting dichtrijden. Voor CEO Dominique Leroy de betere kwadratuur van de cirkel.

Proximus gaat de uitrol van zijn glasvezelnetwerk versnellen. De telecomoperator heeft al 21.000 kilometer glasvezel onder de grond zitten, maar dat gaat snel meer zijn. Daarvoor trekt CEO Dominique Leroy 3 miljard euro uit in drie jaar.

Met de investeringen wordt Proximus de posterboy van het investeringspact waarmee de regering ons land helemaal in de digitale vaart der volkeren wil krijgen, maar zelf geen geld voor heeft.

Leroy heeft sowieso de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in de concurrentiestrijd met de kabelbedrijven Telenet in Vlaanderen en Voo in Wallonië. De snelheid van het breedbandnetwerk wordt voor datavretende klanten steeds belangrijker.

De vrije kasstroom zal volstaan om de dividendbetaling te dekken. Dominique Leroy CEO Proximus

Kapitaalinvesteringen garanderen de toekomst en zijn dus een soort ‘uitgestelde verloning’ voor de aandeelhouders. Maar ze zetten wel druk op de ‘instant’ verloning van de aandeelhouder, het dividend dus.

‘Maar’, zo klinkt het bij Proximus, ‘we hebben de intentie om de komende drie jaar het dividend stabiel te houden op 1,50 euro per aandeel.’ Dat zou neerkomen op bijna een half miljard euro per jaar. Van dat bedrag vloeit ruim de helft naar de overheid die er het gat in de begroting mee dichtrijdt.

Dat het bedrijf die straffe belofte meteen maakte bij de aankondiging van het investeringsplan, is niet onlogisch. Telecombedrijven zijn gulle dividendbetalers. Wie belegt in telecom doet dat meestal voor het dividend. Proximus biedt een dividend- rendement van bruto 5,5 procent.

Enkele analisten hadden voor de komende jaren stilletjes op een hoger dividend gerekend, ervan uitgaand dat de investeringen geleidelijk zouden dalen van een piek van 1 miljard vorig jaar naar zo’n 930 miljoen in 2018. Niet dus.

Integendeel, zonder de belofte zou er ongetwijfeld speculatie ontstaan zijn dat Proximus in het dividend moet knippen. Een tweede knip zou Leroy niet in dank worden afgenomen. Kort na haar aantreden ging ze al met het mes door het dividend.

Het bedrijf leefde toen boven zijn stand. Het keerde in 2012 en 2013 fors meer uit dan de vrije kasstroom. Kortom, het bedrijf ging schulden aan om zijn aandeelhouders te plezieren. Onhoudbaar, zei de CEO. Niettemin keerde Proximus ook na de verlaging iets meer dividend uit dan er vrije kasstroom ‘te geef’ was (zie grafiek). Enige uitzondering was 2014, toen de groep uitzonderlijke meerwaarden boekte.

Gisteren verzekerde Leroy niettemin dat die ‘dekkingsgraad’ geen issue wordt. ‘De vrije kasstroom zal volstaan om de dividendbetaling te dekken’, klinkt het. ‘Vorige investeringsprogramma’s in bijvoorbeeld 4G doven uit. Dat schept ruimte.’

Het Amerikaanse beurshuis Jefferies stipt aan dat de werkingskosten van een glasvezelnetwerk 20 procent lager zijn dan die van het ‘oude’ netwerk met koperdraad.

Jan Margot, Proximus’ woordvoerder: ‘Vroeger moesten we gebouwen als een kerk zetten van waaruit die koperdraden vertrokken. Met de nieuwe technologie volstaat als het ware een garage. Gebouwen die we niet meer nodig hebben, kunnen we verkopen.’

Proximus rekent er ook op dat een sneller netwerk een ‘groter marktaandeel’ oplevert. Daar plaatst Jefferies toch een kanttekening bij. ‘Telenet zal zich niet laten doen’, is de boodschap. Wie in een duopolie meer naar zich wil trekken, riskeert een prijzenoorlog. ‘We zien significante risico’s als Proximus de knuppel in het hoenderhok gooit.’