Trump doorkruist Ontex' Mexicaanse groeipad

Nu Donald Trump de Mexicaanse peso finaal voetje licht, oogt de winstbijdrage van het Mexicaanse Grupo Mabe plots een stuk minder indrukwekkend.

An sich is het kwartaalrapport van Ontex niet zo'n schokkend nieuws, zeker vergeleken met het andere nieuws waarmee beleggers woensdag ontwaakten. De omzet (plus 22,7 procent naar 510 miljoen euro, vooral dankzij overname Grupo Mabe) en de bedrijfswinst (plus 23,7 procent naar 63,2 miljoen) komen iets boven de analistenverwachting uit.

De luierfabrikant blijft ook beloven voor heel het jaar 'inspanningen te blijven doen' om minstens de winstmarge van 12,4 procent over 2015 te evenaren.

Als CEO Charles Bouaziz daarin zou slagen, mogen we gerust van een huzarenstukje spreken. Want over de eerste negen maanden van het jaar namen de koersval van het Brits pond en de Poolse zloty een stevige hap uit omzet en winst. En daar komt nu volgende passage bij: 'De stijging van de koers van de euro ten opzichte van de Mexicaanse peso verminderde de bijdrage in euro van de omzet en de recurrente ebitda van Grupo Mabe'.

En laat uitgerekend vandaag de verrassende verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten de Mexicaanse peso helemaal onderuit halen. Plots dreigt - vertaald in euro - de winstbijdrage van de Mexicaanse dochter waar Ontex eind 2015 314 miljoen euro voor neertelde, een stuk minder indrukwekkend te ogen.

De Mexicaanse peso tuimelt woensdag in één trek van 20 naar 23 per euro. Over 2015 leverde 100 peso omzet Ontex gemiddeld 56,9 peso op. Over 2016 levert diezelfde 100 peso gemiddeld nog 48,8 euro op. Dat is een forse 14 procent minder.