Waarom zelfs Donald Trump Twitter niet kan helpen

De gratis reclame van @realdonaldtrump ten spijt is de omzetgroei bij Twitter helemaal stilgevallen en stapelen de verliezen zich op.

Eens te meer wordt een mens niet vrolijk van het rapport van Twitter over het vierde kwartaal en heel 2016. Het kernprobleem is en blijft hetzelfde: Twitter telt een trouwe schare van goed 300 miljoen hondstrouwe gebruikers - Amerikaans president @realdonaldtrump is er één van -, maar CEO en oprichter Jack Dorsey slaagt er nu al twee jaar niet meer in nieuwe gebruikers te bereiken.

Alle pogingen om buiten de eigen schare fans te breken draaiden op niets uit, in contrast met als kool groeiende sociale media als Facebook en Snapchat. Tot nog toe kon Twitter uit de diehard gebruikers meer advertentie-inkomsten puren, maar ook daar is de rek nu uit. Simpel gesteld: de groei is compleet tot stilstand gekomen.

De omzet steeg afgelopen kwartaal nauwelijks, met minder dan 1 procent tot 717,2 miljoen dollar.

Het contrast met het allesveroverende Facebook is enorm. 's Werelds socialemediagigant legde in het jongste rapport een verbluffende groeivoet van 51 procent voor, die de kwartaalomzet op 8,81 miljard dollar bracht.

En terwijl Facebook uit het leger van 1,86 miljard actieve gebruikers per maand - 6 keer meer dan Twitter - bijna onzedig veel winst puurt, stapelt Twitter de verliezen elf jaar na de oprichting op.

Let wel. Volgens de eigen definitie rapporteerde Twitter over 2016 406 miljoen dollar 'winst'. Die zetten we tussen haakjes, want het gaat om het nettoresultaat volgens de eigen definitie van Twitter. Volgens de Amerikaanse boekhoudnormen kleurt het nettoresultaat 457 miljoen dollar in het rood.

De reden voor die Grand Canyon-kloof? Twitter lijdt aan dezelfde kwaal als heel Silicon Valley en filtert een hele reeks kosten - in eerste plaats die de royale scheut aandelenopties die het personeel als verloning krijgt - uit de eigen definitie weg.