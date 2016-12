Helpt Janet Yellen de Dow naar 20.000 punten?

Goedenavond! Uitzonderlijk een liveblog deze avond, met één thema. Of eigenlijk twee, maar het ene - of de Dow al dan niet boven 20.000 punten piept - zal waarschijnlijk voortvloeien uit het andere. De Amerikaanse centraal bankiers houden hun laatste vergadering van 2016 en die zal net als vorig jaar zo goed als zeker resulteren in een renteverhoging tot 0,50 à 0,75 procent.

Exact een jaar geleden was de verwachting dat de eerste renteverhoging in bijna een decennium de voorbode was van een serietje renteverhogingen in 2016. Dat bleek echter niet te kloppen: eerst was de groeimarktencrisis, dan brexit en dan onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Telkens had voorzitster Janet Yellen een excuus om de rente niet te verhogen.

Dit keer zijn er eigenlijk geen excuses meer. De Amerikaanse economie zette in het derde kwartaal op een dieet van sojabonen een stevige groeispurt neer, de werkloosheid is ruim onder 5 procent gezakt en bevindt zich op het laagste niveau in negen jaar en ook de kerninflatie evolueert richting het 'niet te warm, niet te koud' peil van 2 procent die de Federal Reserve ambieert.

Hamvraag is vooral 2017: komt er dit keer wél een serietje renteverhogingen na de 'eindejaarsverhoging'? Die kans is reëel als de Amerikaanse tegen eenzelfde tempo blijft groeien. En als de verkozen Amerikaanse president zoals beleggers lijken te denken - 16 records op 24 beursdagen sinds 8 november, alstublieft - met een mix van belastingenverlagingen en infrastructuurwerken een extra turbo op de groei zet, moeten Yellen & co misschien zelfs extra hard op de rem gaan staan.

Op dit ogenblik lijken de markten twee renteverhogingen in 2017 in te prijzen. Of dat te voorzichtig of te voortvarend is, zullen we straks uit de woorden van Yellen moeten distilleren. U kunt alles via deze liveblog opvolgen.