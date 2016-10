Zwitserse centrale bank, de jongste beurshype

Centraal bankiers creëren nu ook al een zeepbel in hun eigen aandelen.

'Iemand koopt gelijk gek aandelen van de Zwitserse centrale bank', stelt het Zwitserse dagblad Tagesanzeiger vast. Samen met de Belgische en Griekse collega's is de Zwitserse één van de weinige beursgenoteerde centrale banken ter wereld.

Normaal gezien is het aandeel een toonbeeld van stabiliteit: jarenlang dobberde het aandeel rond 1.000 frank. Tot dit jaar dus: plus 60 procent naar 1.750 frank (zie grafiek).

Hamvraag is: wie koopt? Het eerlijke antwoord van de Tagesanzeiger is: geen idee.

Het gros van de exact 100.000 aandelen zit in vaste handen en met een gemiddeld dagvolume van 81 stuks is er weinig nodig om de koers boven de sneeuwgrens te stuwen. Grootste aandeelhouders zijn volgens het beleggershoekje op de webstek van SNB de Zwitserse kantons, Bern (6,6%), Zürich (5,2%), Vaud (3,4%) en St Gallen (3%) op kop.

En bizar genoeg één privé-persoon, Theo Siegert met 6,6 procent. En dat is volgens wiki een bedrijfsleider uit Düsseldorf. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat die in bulk stukken gekocht heeft, anders had Herr Siegert intussen de 10 procent overschreden en een melding moeten doen bij de Zwitserse financiële waakhond.

x500 De aandelenportefeuille van de Zwitserse centrale bank is meer dan 500 keer groter dan de eigen beurswaarde

Voor het dividend moeten beleggers alvast niet en masse in SNB stappen. Bij de huidige beurskoers beloopt het dividendrendement bruto 0,9 procent.

Mogelijk is de verklaring eenvoudig. De centrale bank heeft indirect zelf een zeepbel in haar eigen aandeel ontketend. Mogelijk vinden beleggers dat de SNB een 'rerating' verdient, nu het steeds meer een beursgenoteerd hefboomfonds geworden is.

Om de lokale economie voor deflatie te behoeden én de Zwitserse frank af te remmen drukt de SNB vers geld tegen een tempo waar zelfs Mario Draghi voor zou blozen. Sinds de financiële crisis van 2008 is de balans verzevenvoudigd tot 711 miljard frank. Dat is liefst 110 procent van de Zwitserse economie.

Een belangrijk deel van die geldcreatie wordt wereldwijd in aandelen gerecycleerd. De Zwitsers zijn de pionier in het direct 'sponsoren' van de beurs, al kopen ze alleen niet-Zwitserse aandelen.

Eind 2015 zat de SNB volgens het jaarverslag op een berg aandelen ter waarde van net geen 100 miljard frank, ruim 500 keer de eigen beurswaarde van 180 miljoen frank. Alleen al de lijst met Amerikaanse aandelen is indrukwekkend: zo heeft de Zwitserse centrale bank 6,49 miljoen stuks Facebook, dubbel zo veel als oprichter Mark Zuckerberg er nog heeft.

Hoe ziet een vergadering van Zwitserse centraal bankiers er uit? De SNB legt uit: