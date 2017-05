Woonkrediet aangeven nog maar eens complexer

Kreeg u van de aangifte van uw woonkrediet vroeger al een punthoofd? Dan hebben we slecht nieuws: met 30 nieuwe codes wordt dat deel van uw belastingbrief dit jaar nog wat complexer. Wat moet u weten om het belastingvoordeel correct te kunnen claimen?

Rond deze tijd van het jaar valt de bekende bruine enveloppe met de belastingaangifte in de brievenbus. Al passeert de postbode niet meer bij iedereen: wie vorig jaar zijn belastingaangifte elektronisch via Tax-on-web invulde en naliet expliciet een papieren formulier te vragen, zal er dit jaar geen meer krijgen. Maar dat betekent niet dat u aan uw jaarlijkse plicht ontsnapt. Kruis alvast 29 juni met rood in uw agenda als uiterste datum om een papieren belastingaangifte te versturen. Voor een elektronische aangifte via Tax-on-web krijgt u twee weken extra respijt, tot 13 juli.

Het begint een kwalijke gewoonte te worden, maar ook dit jaar telt uw aangifteformulier een recordaantal codes. U krijgt 75 extra codes voorgeschoteld of een totaal van 885 stuks. Een deel van de nieuwkomers belangt slechts een beperkte groep aan, zoals bruggepensioneerden of werknemers in de horeca. Maar in het vak dat de overgrote meerderheid van de belastingplichtigen wél aanbelangt, het vak IX voor de aangifte van leningen voor vastgoed, staan 30 extra codes. In drie jaar tijd is het aantal codes in dat vak meer dan verdrievoudigd, tot 161 om precies te zijn.

De wildgroei is een gevolg van de zesde staatshervorming. Sinds 2015 zijn de gewesten bevoegd om het belastingvoordeel voor de gezinswoning - het huis of het appartement waar u met uw gezin woont - te bepalen. Van die bevoegdheid maken de gewesten steeds meer gebruik. 2016 is het eerste jaar dat elk gewest een eigen belastingregime hanteert: de geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen en de chèque habitat in Wallonië. Alleen Brussel kent nog de ‘klassieke’ woonbonus, maar ook daar is dat het laatste jaar. Voor leningen afgesloten in 2017 is die vervangen door een korting op de registratierechten bij de aankoop.

Herfinanciering verandert niets aan uw belastingvoordeel Hebt u de lage rentevoeten gebruikt om uw lening te herfinancieren? Voor de fiscus is het geen nieuwe lening, ook niet als u dat bij een andere bank deed. De herfinancieringslening behoudt dezelfde fiscale voordelen als die verbonden aan de oorspronkelijke lening. Voor een lening onder de woonbonus loopt de tienjarige periode voor de toeslag gewoon door.

Die nieuwe belastingregimes komen boven op de al bestaande. Volgens cijfers van de federale overheidsdienst Financiën claimden vorig jaar 1,49 miljoen belastingplichtigen het belastingvoordeel voor de woonbonus voor een lening afgesloten van 2005 tot 2014 en nog eens 137.003 voor een lening van 2015. Daarbovenop komen 621.964 mensen met een lening van voor 2005 met het ‘oude’ belastingregime.

De fiscus doet dit jaar alvast een poging om u te helpen. Wie zijn aangifte via Tax-on-web invult, krijgt een wizard die helpt om de juiste bedragen bij de codes te zetten. Althans voor zover u vanaf 2005 leende. Wie eerder leende, zijn woning deels voor zijn beroep gebruikt en/of wie meerdere leningen heeft, kan er helaas niet op terugvallen en moet zich zien te behelpen. Voor een herfinancieringslening zal de computerhulptool pas eind mei beschikbaar zijn.

Hierna volgt een overzicht van welke lening u waar moet aangeven in de rubriek B. ‘Uitgaven voor uw eigen woning’ en wat het oplevert, in de volgorde zoals u die terugvindt op uw belastingaangifte.

Nieuwe ‘geïntegreerde’ woonbonus

De rubriek B opent met acht nieuwe codes. Die moet u gebruiken als u in 2016 leende voor uw eigen woning en op 1 januari 2017 inwoner was van het Vlaams Gewest. Die leningen komen - mits een aantal voorwaarden - in aanmerking voor de ‘geïntegreerde’ woonbonus. Nieuw is dat de voorwaarde ‘enige’ woning geschrapt is. Zowel voor een lening voor uw eerste als een tweede gezinswoning kan u de geïntegreerde woonbonus claimen. ‘Met de uitbreiding in het toepassingsgebied heeft het Vlaams Gewest ervoor gezorgd dat het belastingvoordeel van de tweede woning niet meer hoger kan zijn dan het voordeel voor de eerste woning’, zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants.

‘Voor wie leent voor zijn ‘enige’ woning is het belastingvoordeel exact hetzelfde als voor wie leende in 2015. Maar wie op het moment van de aankoop al eigenaar is, is slechter af’, vervolgt Lombaerts. Het basisbedrag van de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering is voor iedereen hetzelfde: 1.520 euro. Maar alleen wie leent voor zijn ‘enige’ woning krijgt een verhoging van 760 euro tijdens de eerste tien jaar van de lening. Daarbij komt nog eens 80 euro voor wie minstens drie kinderen ten laste had op 1 januari 2017.

U krijgt een belastingvermindering van 40 procent van het aangegeven bedrag. Dat brengt het maximale belastingvoordeel op 944 euro (exclusief gemeentebelasting) voor wie een eerste woning koopt en 608 euro (exclusief gemeentebelasting) voor wie al eigenaar is. Op de belastingaangifte geeft u bij de code 3334/4334 de intresten en kapitaalaflossingen aan, bij de code 3335/4335 de premies van de schuldsaldoverzekering. Voorts zijn er vier codes om aan te kruisen of na te gaan of het uw enige woning is.

Chèque habitat volgens uw inkomen

De tweede rubriek belangt alleen inwoners van het Waals Gewest aan. Daar is sinds 1 januari 2016 de woonbonus afgeschaft en vervangen door de ‘chèque habitat’. Het grootste voordeel is er voor wie minder dan 21.000 euro verdient: een wooncheque van 1.520 euro, met een toeslag van 125 euro per kind ten laste. Naarmate het inkomen stijgt, daalt het belastingvoordeel om helemaal uit te doven voor inkomens vanaf 81.000 euro.

Belastingvoordeel kleiner na aankoop tweede verblijf U genoot de voorbije jaren een belastingvoordeel voor de lening voor uw gezinswoning? En u hebt vorig jaar geïnvesteerd in een tweede verblijf of ander vastgoed? De lening voor uw gezinswoning blijft de gewestelijke voordelen krijgen, maar dat voordeel zal lager uitvallen omdat het niet langer uw ‘enige’ woning is. Genoot u de ‘oude’ fiscale voordelen voor een lening afgesloten voor 2005, dan verliest u de belastingvermindering voor de bijkomende intrestaftrek. Een lening onder de woonbonus (sinds 2005) verliest de jaarlijkse toeslagen van 760 en 80 euro.

Laatste jaar met woonbonus

De rubriek 3. is er voor intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van schuldsaldoverzekeringen, die in aanmerking komen voor de gewestelijke ‘woonbonus’. Bovenaan moeten de Brusselaars hun leningen aangegaan in 2016 aangeven: de intresten en kapitaalaflossingen bij de code 3342/4342 en de premies van de schuldsaldoverzekering bij de code 3343/4343.

Er is een basisbedrag van 2.300 euro aan intresten, kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering. Daarbovenop komt een toeslag van 770 euro tijdens de eerste tien jaar van de lening en eventueel van 80 euro voor wie drie kinderen ten laste heeft op 1 januari 2017. Die betalingen leveren een belastingvermindering van 45 procent op, wat het maximale voordeel op 1.417,50 euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

Vlamingen slechter af dan Brusselaars en Walen

Voor leningen aangegaan in 2015 zijn de Vlamingen slechter af dan de inwoners van de andere gewesten. De inwoners van het Vlaams Gewest kunnen een basisbedrag van 1.520 euro inbrengen, terwijl dat voor de Brusselaars 2.300 euro en de Walen 2.290 euro is. Daarbovenop kunnen er nog twee toeslagen zijn: tijdens de eerste tien jaar 760 euro in het Vlaams en het Waals Gewest en 770 euro in het Brussels Gewest. Alle gewesten geven 80 euro extra aan wie minstens drie kinderen heeft op 1 januari van het jaar volgend op het leningsjaar.

In het Vlaams en het Waals Gewest is er een belastingvermindering tegen een tarief van 40 procent, wat het maximale voordeel op 944 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt in Vlaanderen en op 1.252 euro (exclusief gemeentebelastingen) in Wallonië. Brussel hanteert een tarief van 45 procent, wat tot 1.417,5 euro (exclusief gemeentebelastingen) kan opleveren.

Deze leningen geeft u aan in rubriek 3.b.: bij de code 3360/4360 de intresten en kapitaalaflossingen, bij de code 3361/4361 de premies voor de schuldsaldoverzekering. Voorts moet u bij de codes 3344-3345/4344-4345 aankruisen of het eind 2016 nog steeds uw enige woning is en bij de code 3346/4346 uw kinderen ten laste vermelden.

In drie jaar tijd is het aantal codes voor de aangifte van leningen voor vastgoed meer dan verdrievoudigd.

Tot 50 procent fiscaal voordeel

U leende tussen 2005 en 2014 en de lening voldeed aan de voorwaarden voor de woonbonus? En u woont nog steeds in hetzelfde huis of appartement? Alle gewesten geven een belastingvermindering voor de woonbonus tegen het hoogste (marginale) belastingtarief waartegen u belast wordt (tussen 30 en 50%).

Het basisbedrag aan intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering dat u dit jaar fiscaal kan inbrengen, is geplafonneerd op 2.280 euro in het Vlaams, 2.290 euro in het Waals en 2.300 euro in het Brussels Gewest.

Boven op het basisbedrag zijn er twee toeslagen: tijdens de eerste tien jaar is dat 760 euro in het Vlaams en het Waals Gewest en 770 euro in het Brussels Gewest. Daarnaast is er een extra verhoging van 80 euro voor wie op 1 januari van het jaar volgend op het leningsjaar drie of meer kinderen had.

De intresten en de kapitaalaflossingen geeft u aan in de rubriek 3.c. bij de code 3370/4370, de premies van een schuldsaldoverzekering bij de code 3371/4371. De codes 3372/4372 en 3380/4380 zijn er om uit te maken of u al dan niet recht hebt op de toeslag tijdens de eerste tien jaar. Voor leningen vanaf 2007 is die toeslag er wel en moet u ook de codes 3374-3375/4374-4375 nog invullen. Bij de code 3373/7373 geeft u het aantal kinderen aan dat u had op 1 januari van het jaar nadat u uw lening was aangegaan.

Apart voordeel voor intresten en kapitaalaflossingen

Het laatste blok is er voor wie een lening aanging vóór 2005. De belastingvermindering voor gewone intresten zorgt ervoor dat u minder of geen belastingen betaalt op uw ander vastgoed (zoals tweede verblijf of verhuurd appartement). Alle intresten geeft u aan bij de code 3146. Wie leende voor een nieuwbouw of een grondige renovatie genoot ook de belastingvermindering voor de bijkomende intrestaftrek (code 3138/4138 of 3139/4139), maar de maximale termijn van twaalf jaar is voor de meeste leningen verstreken. ‘Alleen als het kadastraal inkomen van een nieuwbouw pas na 2006 bekend was, geniet u de belastingvermindering nog’, zegt Maxime Duymelinck van PwC Tax Consultants. Voorts kunnen de intresten nog in aanmerking komen voor een belastingvermindering tegen het vast tarief van 12,5 procent, in de mate dat ze nog niet zijn opgesoupeerd.

Wie destijds leende voor zijn ‘enige’ woning, krijgt voor de kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen. De aan te geven bedragen moet u volgens dezelfde breuk als de voorgaande jaren beperken en aangeven bij de codes 3355/4355 en 3351/4351. Een tweede beperking doet de fiscus volgens uw beroepsinkomen: tot maximaal 2.280 euro voor het Vlaams, 2.290 euro voor het Waals en 2.300 euro in het Brussels Gewest. Het effectieve voordeel kan oplopen tot 50 procent (plus gemeentebelastingen). Wie leende voor zijn eigen maar niet enige woning, moet het stellen met de belastingvermindering voor het langetermijnsparen, tegen een tarief van 30 procent: de kapitaalaflossingen geeft u aan bij de code 3358/4358, premies van de schuldsaldoverzekering bij de code 3353/4353.

