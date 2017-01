Chat met Gert Bakelants: 'Hoe uw portefeuille wapenen tegen Trump'

Nu zaterdag zit de Aandelengids bij uw krant. Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger, geeft een voorsmaakje tijdens een chatsessie.

Hoe succesvol beleggen in onzekere Trump-tijden is het leidende thema van de Aandelengids. In de Aandelengids gaat u heel concrete inspiratie vinden. Vrijdag om 12 uur kan u alvast chatten met hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger over dit thema. Hij zal geen concrete aan- en verkooptips geven, maar wel een kader aanreiken voor een succesvolle beleggingsaanpak.

In de Aandelengids zelf gaat u wel individuele aandelen besproken zien. Bovendien geven we 60 fiches mee van 'aandelen om in de gaten te houden'.