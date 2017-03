Zo spaart u gedisciplineerd zonder inspanning en zonder nadenken

De Belgen die kunnen sparen, doen dat behoorlijk gedisciplineerd. 2 op de 3 Belgische spaarders zetten elke maand een bedrag aan de kant, blijkt uit de enquête door Wikifin.be in samenwerking met De Tijd en Radio1 in het kader van ‘De Week van het Geld’. Hoe kunt u systematiek krijgen in uw spaargedrag?