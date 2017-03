Kan ik mijn kind onterven?

Wat als u geen contact meer heeft met een van uw kinderen. Kan u uw zoon of dochter dan onterven?

U kunt een testament in die zin opstellen. Legt dat kind zich daarbij neer, dan zal dat testament naar uw wens worden uitgevoerd. Maar dat kind kan zich tegen dat ontervend testament verzetten en zijn ‘reservatair erfdeel’ opeisen: dat is het deel van de erfenis dat wettelijk aan de kinderen toekomt.

Heeft u slechts één kind , dan heeft het minstens recht op de helft van uw erfenis .

, dan heeft het minstens recht op de . Twee kinderen hebben minstens recht op twee derde van uw erfenis .

hebben minstens recht op . Drie of meer kinderen hebben minstens recht op drie vierde van uw erfenis. Het restant, dat het ‘beschikbare deel’ wordt genoemd, kunt u naar eigen goeddunken toekennen: aan een van uw kinderen, een tante, een vriend, een goed doel…

VOORBEELD Peter heeft drie kinderen (Sofie, An en Jan) en een vermogen van 100.000 euro. De erfreserve van de kinderen bedraagt drie vierde van 100.000 euro (75.000 euro). Sofie, An en Jan hebben elk recht op 25.000 euro. Dankzij het beschikbare deel (25.000 euro) kan Peter aan An en Jan een extraatje toekennen van bijvoorbeeld 12.500 euro elk, en niets aan Sofie, met wie hij geen contact meer heeft. An en Jan krijgen dus elk 37.500 euro (25.000 euro +12.500 euro). Sofie krijgt slechts 25.000 euro.

‘Het Belgisch recht laat niet toe om een kind te onterven, maar dat geldt niet voor alle landen’, zegt Bérénice Delahaye, advocate bij De Wilde & Associés. ‘In Groot-Brittannië of Israël bijvoorbeeld bestaat de erfreserve niet.’

Op 17 augustus 2015 trad de Europese Erfrechtverordening in werking: die bepaalt dat per definitie het erfrecht van de laatste gebruikelijke woonplaats van de overledene van toepassing is. Dat erfrecht regelt de volledige nalatenschap, dus van zowel roerende als onroerende goederen. ‘U kunt wel van dat algemene kader afstappen en per testament kiezen voor het recht van het land waarvan u de nationaliteit hebt op het ogenblik dat u de keuze maakt of op het moment dat u overlijdt. Maar doe zeker een beroep op een expert als u voor zo’n formule kiest.’

Volgens het wetsvoorstel wordt de erfreserve van het kind in alle gevallen beperkt tot de helft van het vermogen, of het nu gaat om één kind, of om twee, drie, vier of meer kinderen. Het reservataire erfdeel van elk kind wordt dus beperkt. Met uitzondering van dat van het enige kind, want dat blijft gelijk aan de helft. Dat is de enige erfgenaam voor wie er niets verandert. Maar als u dat wenst, kunt u dankzij het groter beschikbare deel die kinderen bevoordelen met wie u het meeste contact hebt of met iemand anders.

VOORBEELD Peter heeft drie kinderen (Sofie, An en Jan) en een vermogen van 100.000 euro. De reserve van de kinderen bedraagt de helft van 100.000 euro (50.000 euro). Elk kind heeft recht op 16.666 euro (50.000 : 3). Dankzij het beschikbare deel (50.000 euro) kan Peter aan An en Jan een extraatje toekennen van bijvoorbeeld 25.000 euro elk, en niets aan Sofie, met wie hij geen enkel contact meer heeft. An en Jan krijgen dus elk 41.666 euro (16.666 euro + 25.000 euro). Sofie wordt duidelijk benadeeld, want zij krijgt slechts 16.666 euro.