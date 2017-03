Kunt u uw nieuwe partner onterven ten voordele van uw kinderen?

Nieuw!

Dankzij het nieuwe erfrecht zal het vruchtgebruik makkelijker kunnen worden omgezet

Uw kinderen en hun stiefouder zullen makkelijker de omzetting van het vruchtgebruik kunnen vragen. ‘De omzetting zal op eerste verzoek gebeuren, wat betekent dat de rechter niet langer een afweging van de belangen moet maken en altijd de omzetting moet toestaan’, legt professor emeritus Hélène Casman uit. ‘Het zal dan ook weinig zin hebben om zich daartegen te verzetten, en de omzetting zal in de regel al bij de notaris worden geregeld, zonder dat u daarvoor naar de rechtbank moet stappen.’ Maar de kinderen krijgen daarmee niet de mogelijkheid om hun stiefouder van de ene dag op de andere op straat te zetten. De langstlevende echtgenoot behoudt een vetorecht voor de omzetting van het vruchtgebruik over de gezinswoning en de aanwezige inboedel.

Hoe wordt het vruchtgebruik gewaardeerd? De stiefouder en stiefkinderen kunnen onderling de wijze en de modaliteiten van de omzetting bepalen. Komen ze niet tot een akkoord, dan wordt het vruchtgebruik omgezet in een deel van de nalatenschap in volle eigendom. Het aandeel van de stiefouder zal worden bepaald volgens de officiële omzettingstabellen voor de waardering van het vruchtgebruik.

De stiefkinderen moeten die vraag tot omzetting tijdig stellen. Zodra de nalatenschap verdeeld is, zonder dat de vraag tot omzetting gesteld is, moet de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap niet langer op eerste verzoek afstaan. ‘Net zoals dit vandaag het geval is, kan de omzetting dan nog wel gevraagd worden, maar de rechter zal oordelen of de vraag van de stiefkinderen redelijk is’, verduidelijkt Casman. ‘Zo kan de rechter oordelen dat de omzetting van het vruchtgebruik op dat moment te veel nadeel berokkent aan de stiefouder omdat bijvoorbeeld een huuropbrengst een noodzakelijk supplement is bij het pen­sioentje.’

Er komt in het nieuwe erfrecht geen verrekening van schen­kingen van vóór het huwelijk

Volgens de wetgeving van vandaag erft de langstlevende huwelijkspartner het vruchtgebruik over de hele nalatenschap. Dat omvat niet alleen het vermogen van de overledene op zijn sterfbed, maar ook de schenkingen die hij in het verleden bijvoorbeeld aan zijn kinderen heeft gedaan. Die regel wordt in de praktijk meestal uitgeschakeld. Als bijvoorbeeld een vader zijn kinderen een schenking doet, dan bepaalt hij dat zijn echtgenote op het geschonken geld, of het geschonken huis, of de geschonken effecten, geen vruchtgebruik zal hebben. Maar toch zal de langstlevende soms dat vruchtgebruik kunnen opeisen, omdat hij of zij wettelijk recht heeft op minimaal het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap, inclusief de eerder geschonken goederen. ‘Dit zal veranderen. Als de schenking gebeurd is toen vader nog niet met deze vrouw was gehuwd, dan kan die laatste na het overlijden van vader geen vruchtgebruik op die goederen meer opeisen’, zegt Casman.

In het nieuwe erfrecht is een voortzetting van het vruchtgebruik ingebouwd

En wat met schenkingen die dezelfde vader deed toen hij al wel met die vrouw gehuwd was? Daar zal ze in principe ook geen vruchtgebruik op hebben, tenzij vader bij de schenking het vruchtgebruik voor zichzelf voorbehouden heeft. Dat vruchtgebruik mag de vrouw dan wel voortzetten na het overlijden van vader. ‘De achterliggende filosofie is dat het koppel inkomsten genoot via dat vruchtgebruik en dus dat hun levensstandaard daardoor werd bepaald. Die levensstandaard moet de langstlevende zoveel mogelijk kunnen aanhouden’, zegt Casman. Zo kan vader zijn huis al aan zijn kinderen hebben gegeven, maar door het voorbehoud van het vruchtgebruik kan hij er levenslang blijven wonen. In het nieuwe erfrecht zal de huwelijkspartner van vader dat vruchtgebruik wel degelijk kunnen voortzetten. Hetzelfde zal gelden voor de langstlevende wettelijk samenwonende, maar alleen als de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betrekking heeft op de gezinswoning en het huisraad.