10 geldvragen aan Edward Roosens: ‘Met mijn beleggingen probeer ik zo weinig mogelijk sexy te zijn’

Edward Roosens is hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Voor hem moet een beleggingsportefeuille vooral niet sexy zijn. ‘Ik hoef geen complexe producten of ingewikkelde strategieën. Trackers van indexfondsen: meer moet dat niet zijn.’

1 Houdt u uw uitgaven nauwgezet bij?

‘Ik heb een Excel-bestand met daarin een overzicht van de maandelijkse uitgaven. Zo heb ik een goed zicht op de vaste uitgaven en kan ik nog wat bijsturen als er onverwachte kosten opduiken. Daaraan besteed ik elke maand een uurtje werk. Een jaarplanning hou ik niet bij. Dat is er over.’

2 Deed u vroeger vaak vakantiejobs?

‘Vanaf mijn zeventiende heb ik elk jaar gewerkt voor extra spaarcenten. De meest memorabele vakantiejob deed ik bij een onderneming die stalen profielen galvaniseerde. Dat jaar had ik niet veel tijd om te werken en gedurende drie weken moest ik genoeg centen verdienen voor de rest van het jaar. Dan was een job in de metaalverwerkende nijverheid mooi meegenomen. Tijdens die drie weken verdubbelde ook de omvang van mijn bovenarmen, want ik moest stalen profielen van wel 100 kilo stapelen.'

3 Belegt u?

‘Elk jaar gaat er een vast bedrag naar een pensioenspaarfonds. Als er dan nog geld overblijft, investeer ik dat in aandelenfondsen. Daarin probeer ik altijd zo min mogelijk sexy te zijn: ik hanteer geen speciale strategieën of ik probeer geen kapitaalbescherming te realiseren. Liefst van al investeer ik in trackers van indexfondsen. Zo zorg ik voor een gezonde spreiding. En daarvan moet ik geen rendement verwachten van 15 procent. Maar op lange termijn is de opbrengst groter dan bij een spaarboekje.’

4 Koopt u ook individuele aandelen?

‘Daarmee durf ik me wel eens te amuseren. Dat doe ik vooral als er irrationele dingen gebeuren. Zo heb ik in 2008 voor 500 euro aandelen van KBC gekocht, die toen nog amper 4 à 5 euro waard waren. Dat was een mooie deal. Daarnaast koop ik ook wel eens aandelen van bedrijven met een sterke innovatiedrang en een mooie technologie. Zo heb ik voor een beperkt bedrag aandelen van Tesla gekocht. Dat verhaal kan fout aflopen, maar ik vind het geweldig hoe oprichter Elon Musk de wereld wil verbeteren.’

5 Wat is uw slechtste belegging?

‘De beste en de slechtste investeringsbeslissingen liggen vaak heel dicht bij mekaar. Op het moment dat ik in 2008 aandelen van KBC kocht, investeerde ik ook hetzelfde bedrag in Fortis. Dat verhaal is zoals geweten veel minder gunstig uitgedraaid. Intussen zijn dat aandelen van Ageas geworden en heb ik toch al ongeveer driekwart van mijn verlies goedgemaakt.’

6 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Mijn verzekeringsportefeuille is een bron van frustratie. Ik heb het gevoel dat ik daar veel centen verlies. Er is toch vaak een overlap tussen de verzekeringen, al is het bijna onmogelijk om dat zelf uit te vlooien. Eigenlijk zou ik daarvoor eens moeten aankloppen bij een makelaar.’

7 Waar geeft u het liefst geld aan uit?

‘Aan muziek. Telkens kom ik de Fnac-winkel buiten met het dubbel aantal cd’s dat ik van plan was te kopen. Nochtans ben ik ook geabonneerd op een streamingdienst voor muziek. Maar van de muziek die ik echt leuk vind, heb ik toch graag een tastbare cd.’

8 Nemen reizen een grote hap uit het gezinsbudget?

‘Daar spenderen we wel wat geld aan. Tijdens de zomermaanden gaan we met de kinderen op fietsvakantie in een wijnstreek. Dan verblijven we in een appartement of een vakantiehuisje, zodat we met de kinderen toch wat meer flexibiliteit hebben dan in een hotel. Eigenlijk hebben we maar één voorwaarde: er moet ook een zwembad zijn voor de kinderen. Daarnaast gaan we elk jaar op skivakantie. Dat is niet goedkoop, maar dat is elke keer een geweldige verademing.’

9 Hoe leert u uw kinderen omgaan met geld?

‘Mijn twee dochters - ze zijn 10 en 8 jaar - tracht ik toch al de waarde van geld te leren kennen. Elke keer als ze de kraan laten lopen of het licht laten branden, dreig ik ermee een euro uit hun spaarpot te nemen. Natuurlijk doe ik dat nooit, maar zo voelen ze toch al dat alles rond hen centen kost.’

10 Vult u zelf uw belastingaangifte in?

‘Ja hoor. Ondanks de toegenomen complexiteit is dat via Tax-on-web geen onoverkomelijke bezigheid. Meestal heb ik daar maar een uurtje werk mee. Ik heb wel het geluk dat ik een woonkrediet heb dat is afgesloten na 2007. Mijn vrouw heeft nog een lening van daarvoor en dat veroorzaakt al wat meer gezucht.’