'Het is beter te sterven met schulden dan met bezittingen;

Jan Bucquoy (71) is kunstenaar, tekenaar en auteur van strips, regisseur en producer. Hij verwierf faam met zijn filmtrilogie ‘La vie sexuelle des Belges’ en met zijn geschifte pogingen tot staatsgreep elk jaar op 21 mei. Bezit laat hem koud. ‘Ik heb niets, dus men kan mij ook niets afpakken.’

1. Aan welke geldzaken ergert u zich?

‘Gierigheid en bezitterigheid. Als je geld hebt, moet je dat uitgeven. Veel mensen beschouwen geld sparen en beleggen als een soort van zekerheid. Ze zijn namelijk bang om te sterven. Bezit is voor hen een geruststelling. Maar uiteindelijk moet je toch alles achterlaten. Het idee dat iets jou toebehoort, is dwaas. Want je gaat toch dood. We vertoeven maar heel even op deze wereld. Bezit is dus nutteloos, behalve dan de grond die je bebouwt.’

2. U bezit dus niets?

‘Neen. Ik heb geen bezittingen. Geen onroerende goederen, geen beleggingen, geen spaarcenten, geen auto,… Mijn moeder zei altijd: ‘Een steen kan je niet stropen.’ Ik heb niets, dus men kan mij ook niets afpakken.’

3. U spaart niet, maar wat doet u dan als u een financiële tegenvaller te verwerken krijgt?

‘België is een prachtig land met heel wat vangnetten. Daarnaast heb ik ook veel vrienden. Er is altijd wel iemand die mij een boterham zal toesteken.’

4. Waarom pleit u voor de afschaffing van erfenissen?

‘1 procent van de bevolking monopoliseert alle wereldrijkdom. Je kan de maatschappij niet veranderen als je het systeem van erfenissen en bezit niet afschaft. Ik zou het vervangen door een soort loterij. Wanneer iemand sterft, worden al zijn bezittingen op basis van een lottrekking verdeeld onder de anderen.’

5. Wat zou u doen als u van de ene dag op de andere rijk zou worden?

‘Ik zou eerst mijn schulden terugbetalen. Ik heb altijd circa 20.000 euro aan schulden. Bij vrienden, bij de bank,… Ik betaal regelmatig kleine bedragen terug, maar ik ben nooit schuldenvrij. Vervolgens zou ik misschien een boot kopen. Dat is pas vrijheid. Bovendien moet je nog altijd niet betalen om op zee te parkeren.’

6. Hebt u dure hobby’s?

‘Ik lees enorm veel kranten. Dat kost mij 15 tot 20 euro per dag. Ik lees de internationale editie van The New York Times, Libération, le Figaro, Het Laatste Nieuws (ik ben een sportfanaat), de Canard Enchaîné... Het is een zeer brede waaier en dat brengt mij op ideeën. Ik koop papieren kranten. Ik koop ook veel boeken, vaak tweedehands. En ik lees echt vanalles: dat kan gaan van een boek over de carrière van Eddy Merckx tot een boek van Michel Foucault.’

7. Bent u altijd online?

‘Ik heb een smartphone, maar die gebruik ik enkel om te telefoneren. Sinds kort lees ik er ook mijn e-mails op. Maar ik hou mijn hart vast voor het moment dat de Chinezen hun zeldzame aardmetalen niet meer exporteren. Dan stort de smartphonemarkt in en gaan we terug naar de middeleeuwen. De beste investeringen zijn volgens mij kaarsen en aardappelvelden. Zo kan je tenminste licht maken en eten.’

8. Houdt u van reizen?

‘Ik reis alleen naar het buitenland als ik er iets te doen heb. Ik hang nooit de toerist uit. Ik bezoek niets. Zo was ik een keer in Bali, maar ik heb daar geen enkele tempel bezocht. Ik ben enkel geïnteresseerd in mensen. En ik stel vast dat die overal hetzelfde zijn, met dezelfde problemen.’

9. Wat is uw laatste aankoop?

‘Een oude schrijfmachine. Dat is iets tastbaars, met echte toetsen om te typen op echt papier.’

10. Betaalt u veel voor eten?

‘Supermarkten hebben iets absurds. Aan de ene kant heb je bioproducten, de rest van het aanbod is allemaal vergiftigd. Dus tracht ik bio te kopen. Maar ik eet zeer weinig.’