Jean-Pierre Bruneau: 'Ik heb een passie voor sportauto's.'

Jean-Pierre Bruneau (73) is een legendarische Belgische sterrenchef. Hij staat al 41 jaar onafgebroken achter het fornuis van zijn Brusselse restaurant Bruneau en is een fervent liefhebber van sportieve auto’s en goede wijnen.

1 Herinnert u zich uw eerste job en uw eerste loon?

‘Ik volgde les aan de hotelschool in Namen. Mijn eerste job was een leercontract bij het Hôtel des Postes in Dinant van 1959 tot 1962. In 1964 trad ik in dienst. Ik verdiende ongeveer 12.000 Belgische frank per maand.’

2 Waaraan zou u zonder nadenken geld uitgeven? En waaraan kunt u daarentegen geen geld besteden?

‘Als ik op restaurant ga, kijk ik niet naar de prijs. Ik ga vaak met mijn vrouw uit eten en we pikken er altijd de beste restaurants uit.’

‘Waar ik geen geld aan uitgeef: ik koop nooit een lotje. Of toch, één keer, maar dat was voor een goed doel, voor de liefdadigheidsvereniging Koninklijk Werk der Wiegjes Prinses Paola. Ik heb toen een vijftigtal lotjes gekocht. Ze belden me nadien om te vragen of ik had nagekeken of ik iets had gewonnen. Wat bleek? Ik had een auto gewonnen: een BMW.’

3 Wat is uw slechtste aankoop ooit?

‘De aankoop van goudmijnaandelen in de jaren 80. Die zijn volledig in elkaar gestort. Een collega van toen, Christopher, heeft er de toiletten van zijn restaurant mee bekleed.’

4 Bezit u een voorwerp waar u erg aan gehecht bent?

‘Ja, een standbeeld van Walter Furlan, gemaakt van Muranoglas. Soms staat het in de bar van het restaurant, dan weer in een privévertrek. In het beeld is het cijfer 18 gegraveerd, mijn geluksgetal.’

5 Vergelijkt u prijzen voordat u iets koopt?

‘Ja, meer dan ooit. De prijsverschillen voor hetzelfde product, zoals voor vis of schaaldieren, zijn soms zo groot dat je makkelijk tot tien euro per kilo kunt besparen. Daarom ga ik een paar keer per week naar de vroegmarkt. Daar zijn nog altijd mooie zaken te doen.’

6 Wat is voor u echte luxe?

‘Zonder enige twijfel: gezond zijn.’

7 Zijn er geldzaken waaraan u zich ergert?

‘Ik heb een hekel aan verspilling. Zelfs als je veel geld hebt, hoef je het nog niet door ramen en deuren buiten te gooien. Maar ik stel ook vast dat de grootste gierigaards vaak de rijkste mensen zijn.’

8 Bent u een verzamelaar?

‘Ik heb een passie voor sportauto’s. Ik bezit een exemplaar van de mythische Engelse Jaguar Type E. Naast een ander Engels paradepaardje, een Austin Healey, heb ik ook nog twee Porsches 928.’

9 Welke herinnering over geld heeft uw leven getekend?

‘De diefstal van een deel van de wijnkelder in mijn restaurant door mijn eigen sommelier. Ik wist perfect waar de meest prestigieuze flessen lagen. Op een ochtend waren al die kisten wijn weg. Hij werd veroordeeld, maar de schade bedroeg 373.000 euro.’

10 Gaat u met wintervakantie?

‘Deze zomer heb ik geen vakantie genomen. Na de eindejaarsfeesten trekken we naar Agadir in Marokko. Gezien onze dure smaak in restaurants is dat goedkoper dan thuis blijven.’