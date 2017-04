10 geldvragen aan Bart Buysse

Bart Buysse is directeur-generaal van de werkgeversorganisatie VBO. Zijn job slorpt veel meer tijd op dan het beheer van zijn vermogen. Hij wil liever niet praten over prijskaartjes. ‘Ik hou er niet van als mensen overal meteen een prijs op kleven.’

1 Deed u vroeger vakantiejobs?

‘Ik kom uit een vrij groot gezin met vier kinderen. We kregen niet systematisch zakgeld, maar als het nodig was, kregen we wel iets toegestopt. We werden ook aangemoedigd om zelf een centje bij te verdienen. Mijn eerste vakantiejob is me sterk bijgebleven: in een tuincenter moest ik dagenlang op mijn knieën in de blakende zon rozenstruiken enten. Dat was in het begin afzien, maar ik gaf niet op.’

2 Wat is uw beste investering?

‘Dat is de aankoop van ons huis. Dat was vroeger een dokterswoning met veel kamers, wat veel mogelijkheden bood voor ons nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Nu is het in de eerste plaats onze thuis, al zijn we niet meer zo honkvast als de vorige generaties. Als de kinderen het huis uit zijn, verkopen we het en zoeken we een kleinere woning in het centrum van de stad. Het is in die zin ook een bewuste investering.’

3 Hoe lastig is het om als samengesteld gezin alle financiën op orde te krijgen?

‘De grootste uitdaging is nog erop toe te zien dat elk kind later krijgt wat het toekomt. Vooral na de aankoop van ons huis was dat een grote bezorgdheid, want daarin hebben we toch veel geld geïnvesteerd. Als ons iets overkomt, moet wat we samen opgebouwd hebben ook op de juiste manier bij onze kinderen terechtkomen.’

4 Belegt u?

‘Ik heb weinig tijd voor geldzaken en beleggingen. Die volgt mijn vrouw op. Bovendien ben ik op dat vlak voorzichtig, waardoor ik vooral kies voor minder risicovolle langetermijnproducten zoals beleggingsverzekeringen. Omdat we volop aan het verbouwen zijn, houden we nog een reserve beschikbaar op een spaarrekening.’

5 Hebt u al in ondernemingen geïnvesteerd via crowdfunding?

‘Hoewel ik het al enkele keren heb overwogen, is dat er nog niet van gekomen. Als je zo in starters of initiatieven investeert, moet je goed je huiswerk maken en alles nauwgezet opvolgen. Met mijn drukke agenda lukt dat nu niet. Maar wat niet is, kan nog komen.’

6 Wat is uw grootste financiële ergernis?

‘Ik erger me aan mensen die alles in geld uitdrukken of overal meteen een prijs op kleven. Het is echt niet nodig om bij de minste aanleiding te vertellen hoeveel je huis of je wagen heeft gekost. Niet omdat het een taboe is, maar eerder omdat mij dat heel materialistisch in de oren klinkt. Gelukkig valt niet alles in geld uit te drukken. Aan emotionele waarde hecht ik meer belang.’

7 Geeft u veel geld uit aan sport?

‘Ik ben een fervent sporter: ik loop, fiets en zwem. Dat kan je bezwaarlijk dure sporten noemen. Natuurlijk investeer ik in kwalitatief materiaal: loopschoenen, een chronometer, een fiets-gps, een goede koersfiets en een mountainbike. Dat zijn investeringen waar ik wel wat geld aan spendeer. Maar dat zijn doorgaans spullen die ik jarenlang blijf gebruiken en waar ik ook geen exuberante bedragen aan spendeer.’

8 Nemen reizen een grote hap uit het gezinsbudget?

‘Voor zeven mensen - en intussen komen er ook al vriendjes en vriendinnetjes bij - lopen de kosten al gauw hoog op. Meestal huren we een huis ergens in Spanje. Het is vrij gemakkelijk om betaalbare huisjes te vinden voor vier tot zes personen, maar de grotere huizen zijn veel duurder. Die zijn vaak geschikt voor meerdere gezinnen, maar wij kunnen natuurlijk de kosten niet delen.’

9 Hoe spaart u voor de kinderen?

‘Dat doen we vooral heel systematisch. We storten een deel op een gewone spaarrekening, maar investeren tegelijkertijd ook in beleggingen. Sparen voor de kinderen is bij uitstek gericht op de langere termijn. Toch kiezen we ook hier veeleer voor weinig risicovolle beleggingsinstrumenten.’

10 Geeft u geregeld geld aan goede doelen?

‘Dat doen we toch regelmatig. Vaak voor lokale initiatieven. En zeker ook als we zo het onderzoek naar kankerbehandeling of het lot van kankerpatiënten kunnen ondersteunen. Iedereen kent wel iemand in z’n familie- of vriendenkring die daarmee geconfronteerd wordt. Het leukste is ook als zoiets te combineren valt met een sportactiviteit, waardoor ik sportief én financieel mijn bijdrage kan leveren.’

