10 geldvragen aan Cath Luyten: ‘Wat voor zin heeft het alles op te potten'

Cath Luyten (39) is een goedlachse tv-presentatrice en reportagemaakster en de partner van sportjournalist Frank Raes. Met geld gaat ze naar eigen zeggen chaotisch om. ‘We leven maar één keer. Waarom alles oppotten?’

1. Wat is het grootste financiële risico dat u al hebt genomen?

‘Weggaan bij de VRT om zelfstandig te worden. Ik heb er lang over getwijfeld, omdat het voelde alsof ik alle zekerheden overboord gooide. Het is nog altijd vechten om elk kwartaal mijn paperassen op tijd binnen te brengen bij de boekhouder. Toch geniet ik ervan, want nu pas heb ik echt het gevoel dat ik een groot meisje ben.’ (lacht)

2. U speelt mee in een reclamespotje voor een drankje. Neemt u zo’n opdracht snel aan?

‘Vroeger legde ik elk reclamevoorstel naast me neer. Ik stond er sceptisch tegenover, maar met Finley had ik het gevoel dat het plaatje klopte. Als zelfstandige ben ik nu misschien iets gevoeliger voor financiële opportuniteiten, want wie weet waar ik over drie jaar sta. Maar als tv-maker is geloofwaardigheid een belangrijk goed, dus blijf ik voorzichtig en zal ik nooit iets doen waar ik niet achter sta.’

3. Kunt u goed onderhandelen?

‘Ik ben vaak nogal snel blij als mensen me een aanbod doen dat hoger ligt dan wat ik in mijn hoofd had. Daarom laat ik de echte onderhandelingen aan iemand anders over. Het heeft ook lang geduurd voor ik aan mezelf een marktwaarde kon koppelen. Ik vind dat trouwens nog altijd een vreemd begrip voor een persoon.’

Ik geef te veel geld uit aan verzekeringen die ik niet nodig heb.

4. Wat was uw meest memorabele vakantiejob?

‘Op mijn 16de versterkte ik een evenemententeam, waarbij we een hele maand aan de kust verbleven. In de voormiddag promootten we chips in de supermarkt, in de namiddag deden we een ludieke activiteit op de dijk of het strand. Je moest 18 zijn en een rijbewijs hebben. Ik beantwoordde aan geen van beide voorwaarden, maar heb me door de sollicitatie gebluft en iedereen zo ingepakt dat ik toch mocht beginnen.’ (lacht)

5. Belegt u?

‘Daar heb ik geen verstand van. Voor mijn pensioen stop ik wel genoeg kapitaal in mijn IPT-potje (Individuele Pensioentoezegging, red.). Voor de rest zegt het me niets. Misschien heb ik op familiefeesten te veel gevloek gehoord over het fiasco van Lernout & Hauspie. Ik wil dus niet te veel spelen met mijn centen.’

6. Bent u een spaarder of een big spender?

‘Ik heb al genoeg mensen verloren om te beseffen dat ik maar één keer leef. Wat voor zin heeft het alles op te potten? Mijn ouders zijn ook zo. Ze zeggen dat er geen grote erfenis zal overblijven. En gelijk hebben ze. Het maakt me heel gelukkig als ik zie dat ze veel reizen en genieten van het leven. Dat is zoveel meer waard dan geld op mijn bankrekening.’

7. Waar geeft u met plezier geld aan uit?

‘Aan reizen. Het plezier van een aankoop ebt al na enkele dagen weg, maar aan reizen hangen herinneringen vast die bijblijven voor het leven. De helft van het plezier haal ik trouwens uit het uitstippelen van mijn vakantie.’

8. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Aan het systeem van vliegtuigtickets krijg ik kop noch staart. Binnenkort maken we een roadtrip door de Verenigde Staten. Onze vliegtuigtickets kostten op een bepaald moment 850 euro. Toen ik die enkele dagen later wilde boeken, was dat opeens 1.200 euro. En nog eens twee dagen later kostte een ticket nog 750 euro. Daar zal wel een reden voor zijn, maar transparant is het niet.’

9. Bent u goed verzekerd?

‘Ik geef te veel uit aan verzekeringen die ik niet nodig heb. Ik ben nogal chaotisch, waardoor ik op de momenten dat het erop aankomt nooit goed weet of ik verzekerd ben en voor de zekerheid dan maar een nieuwe verzekering afsluit. Als zelfstandige heb ik wel bewust geïnvesteerd in een goede hospitalisatieverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen. ‘

10. Voor welke aankoop hebt u lang gespaard?

‘Voor onze 40ste verjaardag gaan enkele vriendinnen en ik later dit jaar naar New York. Toen we vijf jaar geleden op dat idee kwamen, hebben we meteen beslist elke maand 20 euro over te schrijven naar een gezamenlijke spaarrekening. Zo hebben we al behoorlijk wat opzijgezet en voelt het nu alsof de reis ons amper iets kost.’