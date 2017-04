10 geldvragen aan Jürgen Ingels: 'Ik ben zelf in staat mijn vermogen te beheren'

Jürgen Ingels is de oprichter van Clear2Pay. Na de verkoop van de betaaltechnologiespecialist ontpopte hij zich tot een actieve investeerder in techbedrijven. ‘De verkoop van Clear2Pay heeft mijn leven niet veranderd. We hebben geen groter huis gekocht. En ik rijd niet met een snellere auto.’

1 Wanneer hebt u met geld leren omgaan?

‘Al vrij jong. Mijn vader was nogal streng: ik moest altijd relatief vroeg thuis zijn als ik uitging. Daarom organiseerde ik als 17-jarige zelf fuiven en concerten. Dan was het geen probleem om tot de vroege uurtjes weg te blijven. (lacht) Toen heb ik geleerd een budget op te stellen en sponsoring te zoeken.’

2 Hoe blikt u terug op de startperiode van Clear2Pay?

‘Die periode als starter was niet gemakkelijk. Je mag dat zeker niet romantiseren, zoals nu te vaak gebeurt. Als starter heb je geen klanten, geen geld en veel kosten. Ik heb nog op café geld geschooid en heb ook veel geld gekregen van vrienden. Achteraf zie je de charme ervan in, maar op dat moment is het verschrikkelijk.’

3 Wat is uw slechtste investering?

Ik ben geen gadgetboy of een Apple-addict. Op dat vlak ben ik vrij traditioneel, zelfs een tikje ouderwets. Jürgen Ingels

‘Met een vriend ben ik eigenaar van een Leonidas-winkel in Roeselare. Op een bepaald moment beslisten we twee winkels te openen in Stockholm. Op zich geen slechte beslissing, maar we hebben ons verkeken op de gezondheidsrage. Een Vlaming koopt een kilo pralines, een Zweed koopt er drie. We hebben ons marktonderzoek niet deftig gedaan. Dat heeft me veel gekost, maar ik heb er veel van geleerd.’

4 Is uw uitgavenpatroon veranderd na de verkoop van Clear2Pay?

‘Het heeft mijn leven totaal niet veranderd. We hebben geen groter huis gekocht, ik rijd niet met een snellere auto en heb geen zotte dingen gedaan. Een deel van het geld heb ik wel aan mijn vrouw gegeven. Dat is het deel dat zij bewaakt. Als al mijn investeringen slecht uitdraaien, hebben we zo toch nog genoeg om van te leven.’

5 Laat u het beheer van een beleggingsportefeuille over aan een private banker?

‘Ik ben zelf in staat mijn vermogen te beheren. Ook beleggen doe ik zelf. Ik ben erg selectief: ik koop alleen aandelen van beursgenoteerde familiebedrijven. De families zorgen er altijd voor dat de kosten onder controle blijven, want zij moeten natuurlijk van de dividenden leven. Ik maak wel altijd vooraf een grondige analyse. Daarbij bel ik geregeld met de CFO of CEO om vervelende vragen te stellen.’

6 Investeert u in vastgoed?

‘Ik heb relatief veel vastgoed, omdat ik in de periode van Clear2Pay besefte dat het veiliger was een deel van mijn vermogen minder risicovol te beleggen. Elk jaar kocht ik een pand, dat ik met een goedkope lening financierde die ik al na acht jaar terugbetaalde. Met de opbrengst van het ene pand kon ik weer een ander pand financieren. Zo kocht ik onder meer studentenpanden en goed gelegen cafés.’

7 Koopt u veel gadgets?

‘Ik ben geen gadgetboy of een Apple-addict. Op dat vlak ben ik vrij traditioneel, zelfs een tikje ouderwets. Ik voel ook niet de behoefte om overal in mijn huis domotica te installeren.’

8 Wat is uw zotste aankoop?

‘Voor mijn stereo-installatie heb ik eens 25.000 euro uitgegeven aan heel grote boxen in de vorm van een ei. De geluidskwaliteit is werkelijk fenomenaal, alsof je een concert bijwoont.’

9 Bent u een verzamelaar?

‘Ik verzamel ruimtevaartcovers. Dat zijn enveloppes die astronauten handtekenen net voor ze naar de ruimte gaan. Sommige exemplaren zijn ook in de ruimte geweest. Ik heb er zo’n dertig, wat vermoedelijk de grootste collectie is in België. De waarde van een exemplaar gaat van enkele honderden euro’s tot 30.000 euro.’

10 Wat is voor u onbetaalbaar?

‘Gezondheid. We hebben in ons gezin het voorbije jaar wel wat gezondheidsproblemen gekend. Dan besef je snel dat tijd met je familie en vrienden veel belangrijker is dan geld. Je moet echt niet superrijk zijn om leuke dingen te doen met de mensen die je nauw aan het hart liggen. Zelfs een eenvoudig gezelschapsspelletje is al voldoende.’

