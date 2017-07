10 vakantievragen aan Ingrid Stevens: 'Eén week per jaar ga ik helemaal offline'

Ingrid Stevens is zaakvoerder van Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer. Haar jaarlijkse stiltevakantie slaat ze nooit over. ‘Voor mij geen zweverig en esoterisch gedoe. Gewoon eens tijd voor mezelf. Ik heb dat nodig.’

1 Waar gaat u deze zomer op vakantie?

‘Met het gezin ga ik twee weken naar Cuba. Het is nu of nooit. Het is een goede zaak dat de handelsbetrekkingen met de VS na de jarenlange boycot zijn verbeterd, maar ik vrees dat het toerisme er zal exploderen. Ik wil nog graag de charme en authenticiteit van het echte Cuba beleven. We starten onze rondreis in Havana, waar we verblijven in een klassiek hotel met een eeuwenoude geschiedenis. Daarna reizen we rond en logeren we in casa particulares, dus bij mensen thuis. Eindigen doen we in een resort met het obligate strand en palmbomen, dat blijft tot mijn verbeelding spreken.’

Dicht bij huis of naar de andere kant van de wereld? En kiezen we dan voor ‘back to basics’ met de tent, of voor wat extra luxe op hotel? Ruim driekwart van de Belgen trekt minstens eenmaal per jaar op reis. Wij polsen deze zomer naar de vakantiegewoonten en het -budget van ondernemend en politiek Vlaanderen.

2 Gaat u het liefst zo ver mogelijk op vakantie?

‘Dat hoeft niet noodzakelijk. Ik beleef ook heel veel plezier aan de Belgische kust. Ik vind het erg charmant als ik verschillende generaties zij aan zij over de dijk zie wandelen.

3 Hebt u een buitenverblijf?

‘Ons appartement aan zee is intussen een echt familiehuis. Mijn kinderen zijn jonge twintigers met een eigen leven. Om de een of andere reden is het altijd makkelijker om aan zee samen te komen. ’s Avonds eens lekker koken voor de familie en ’s morgens een goede strandwandeling: meer heb ik niet nodig voor een vakantiegevoel.’

4 Gaat u weleens alleen op reis?

‘Al dertig jaar ga ik in gespecialiseerde kuuroorden een week op stiltevakantie. Dan zonder ik me helemaal af. Ik omschrijf het als een digitaledetoxkuur, want die week ga ik helemaal offline. Ook de smartphone gaat uit. In die kuuroorden ontmoet ik trouwens veel gelijkgestemde vrouwen uit de ondernemerswereld. Het is heus geen zweverig en esoterisch gedoe. Gewoon eens tijd voor mezelf. Ik heb dat nodig.’

5 Hebt u nood aan veel luxe op vakantie?

‘Voor mij is het vooral belangrijk met wie ik op vakantie ga. Ik hoef geen hotel met maximale luxe. Dan boek ik liever een hotelletje met leuke vrienden. Kamperen is dan weer iets anders. Ik heb een leeftijd bereikt waarop ik dat wel heb gezien.’

Sommige plekken kan je op een wenslijstje afvinken zodra je ze hebt gezien. Bij New York heb ik dat niet.





6 Welke is de mooiste reis die u al hebt gemaakt?

‘De reis naar Mali was heel bijzonder. Het is een prachtig land. Ook de geuren zal ik nooit vergeten. Die moet je zelf geroken hebben. Tegelijkertijd was de armoede heel confronterend, zeker voor onze kinderen. Het werd ineens heel wezenlijk dat niet iedereen het even goed heeft als wij en dat geluk daar anders ervaren wordt.’

7 Is er een bestemming waarnaar u blijft terugkeren?

‘Sommige plekken kan je op een wenslijstje afvinken zodra je ze hebt gezien. Bij New York heb ik dat niet. Ik heb die stad al meerdere keren bezocht en ik blijf de Big Apple even fantastisch vinden. Geen enkele andere stad is een smeltkroes van zoveel verschillende werelden en nergens anders is er zo’n indrukwekkend cultureel aanbod. Ik kan pas vertrekken in New York als ik weet dat ik zal terugkeren.’

8 Boekt u uw reizen nog via een reisbureau?

‘De jongste jaren boekte ik alles zelf via internet. Dat is leuk zolang alles goed gaat. Maar je staat er wel alleen voor als iets misloopt. Zo wilde ik enkele maanden geleden naar Dubai reizen. Mijn paspoort was nog vier maanden geldig, maar blijkbaar mag je het land enkel binnen met een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Ik vond het verschrikkelijk dat ik daardoor niet kon vertrekken. Een reisbureau had me daar zeker op gewezen. Daardoor zet ik nu toch weer de stap naar het persoonlijk contact met een reisbureau.’

9 Hebt u al geboekt via Airbnb?

‘In China heb ik dat een eerste keer gedaan. Dat was een positieve ervaring. De reis naar China was nogal bevreemdend omdat je de taal niet spreekt en heel vaak niet eens een gemeenschappelijk referentiepunt hebt. Via Airbnb kwamen we terecht bij expats die in China leven. Dat was een moment waarop we eindelijk weer een connectie voelden.’

10 Wat neemt u altijd mee op vakantie?

‘Ik neem altijd een minimale hoeveelheid cash mee. Als ik dan vaststel hoeveel kosten lokale wisselkantoren en kredietkaartmaatschappijen op cashafhalingen aanrekenen, dan ervaar ik een licht overwinnings -gevoel. Ik neem ook een stapeltje boeken, mijn iPad en een goede zonnebril mee. Vakliteratuur laat ik thuis. Dan zou ik nog liever mijn e-mails checken.’