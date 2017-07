Arnaud Feist: 'Vakantie betekent qualitytime en dat wil ik niet rekenen.'

Arnaud Feist is CEO van Brussels Airport. Op vakantie wil hij niet discussiëren over geldzaken. ‘Vakantie betekent qualitytime voor mijn gezin en dan wil ik niet rekenen.’

1. Waar gaat u deze zomer op vakantie?

‘Met het gezin gaan we twee weken naar de Provence. Onlangs kochten we een vakantiehuis in een pittoresk dorp en daar verblijven we nu voor de eerste keer. We zullen de woning niet verhuren: we willen er zelf maximaal van genieten.’

2. Droomde u al lang van een huis in Frankrijk?

‘We overwogen al enkele jaren iets te kopen in Frankrijk, Spanje of Portugal. Vorig jaar waren we met vrienden op vakantie in de Provence, waar we op een Vlaamse vastgoedmakelaar botsten in een klein dorp. Al lachend vroegen we of hij niets had voor ons. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Hij heeft ons één huis laten zien en het was een coup de foudre. We hebben het dan ook snel gekocht.’

3. Wat heeft u het meest verrast bij de aankoop?

‘In België telt een compromis niet meer dan twee of drie pagina’s. In Frankrijk kregen we een document van 120 pagina’s voorgeschoteld, bijna identiek aan de latere verkoopakte. Het bevat al meteen alle attesten en vergunningen. Dat beviel me wel: zo heb je de garantie dat er geen lijken uit kast vallen.’

4. Maakt u ook vaak verre reizen met het gezin?

‘Mijn vrouw en ik hebben vroeger al een groot stuk van de wereld gezien. Met de kinderen beperkten we ons veeleer tot Europese bestemmingen, al hebben ze intussen een leeftijd bereikt dat we weer verre reizen kunnen maken. Onze dochter is 14 en met haar zijn we al een paar keer naar verre bestemmingen gereisd, bijvoorbeeld Argentinië of Dubai. De Iguazuwatervallen waren indrukwekkend. Dubai was ook een bijzondere ervaring: voor het eerst in een woestijn en een verblijf bij de bedoeïenen. Zulke reizen maken de meeste indruk.’

5. Wat is de duurste reis die u hebt gemaakt?

‘Onze huwelijksreis naar Kenia, meteen ook de mooiste reis. Met een privéchauffeur reisden we het hele land rond en bezochten we een paar nationale parken. We verbleven in mooie lodges, altijd midden in de natuur. En de vele wilde dieren maakten het allemaal nog specialer. Daar konden we genieten van de wondermooie natuur, zonder dat we omringd werden door te veel mensen.’

6. Sluit u altijd een annulatieverzekering af bij het boeken van een reis?

Ik sluit nooit een annulatieverzekering af voor mijn vakantiereizen.

‘Ik doe dat nooit. Mijn vakanties liggen lang op voorhand vast en de voorbije tien jaar heb ik nog nooit een reis moeten annuleren. Het kan altijd eens gebeuren, maar die kosten betaal ik dan wel met het geld dat ik al die jaren heb uitgespaard.’

7. Nemen vakanties een grote hap uit uw gezinsbudget?

‘Elk jaar gaan we op skivakantie en daarnaast maken we nog een à twee reizen. Goedkoop is dat niet, maar op vakantie wil ik niet rekenen. Ik werk veel, waardoor ik wel iets overheb voor qualitytime met het gezin. Ik laat mijn werk helemaal los zodra ik in het vliegtuig stap. Mijn mailbox sluit ik af, al kan ik voor dringende zaken altijd worden opgebeld of ge-sms’t. Vanaf de tweede vakantieweek neem ik wel de tijd om ’s avonds een halfuurtje mails te beantwoorden. Ik zou niet graag op mijn eerste werkdag meer dan duizend mails moeten doorploegen.’

8. Waaraan spendeert u het meeste geld op vakantie?

‘Aan comfortabele hotels met een leuk uitzicht. Dat hoeven geen tophotels te zijn. Liefst van al kiezen we voor kleine, authentieke hotelletjes. Maar ook die zijn niet goedkoop. Daarnaast spenderen we natuurlijk ook geld aan lekker eten.’

9. Wat is uw grootste financiële ergernis op vakantie?

‘Ik heb er een hekel aan dat je vooraf betaalt voor een excursie en dat dan ineens blijkt dat je nog een heleboel moet bijbetalen voor eten en drank. Dan voel je dat ze proberen geld uit je zakken te slaan.’

10. Wat neemt u altijd mee op vakantie?

‘Ik vertrek nooit zonder een rugzak met daarin mijn fototoestel en verschillende lenzen. Ik ben een bescheiden amateurfotograaf en op vakantie neem ik graag de tijd om mooie landschapsfoto’s te maken. Na elke vakantie staan de geheugenkaartjes vol met duizenden foto’s, die ik achteraf niet altij sorteer. Dat zal een projectje zijn voor na mijn pensioen.’ (lacht)