Christophe Degrez: 'Ik ‘investeer’ graag in fantastische en memorabele ervaringen.'

Als CEO van het Belgische filiaal van de elektriciteitsleverancier Eneco haalde Christophe Degrez (43) gisteren het nieuws met de overname van Eni België. Maar hij is ook medeoprichter van de start-up Uest, die Zembro, het alarmsysteem voor senioren, lanceerde. En mentor van de incubator The Birdhouse. En vader van drie die verspilling in de kiem tracht te smoren.

1 Hoe ziet de woning van een groot voorstander van hernieuwbare energie eruit?

In juli 2016 zijn we verhuisd naar een huis waarin we renovatiewerken hebben uitgevoerd. We hebben de ramen zo optimaal mogelijk geïsoleerd om ons energieverbruik te beperken. En we hebben de stookolieketel vervangen door een warmtepomp en verwarming op gas.

2 Heeft u geen zonnepanelen?

Hoewel onze renovatiewerken nog niet helemaal af zijn, is in het huis alles al voorzien om zonnepanelen of Tesla-dakpannen te plaatsen. In mijn garage heb ik al een Tesla-batterij en een laadpaal voor een nog aan te schaffen elektrische auto.

3 Ik zou denken dat u er al een had!

Momenteel rijd ik met een hybride wagen, maar ik overweeg om een Tesla te kopen. Ik vind de prijs wel nog zeer hoog voor een auto die op zich niet zo uitzonderlijk is. Ik wacht dus tot de prijs wat daalt en de autonomie van de batterij verbetert, want ik rijd regelmatig naar Rotterdam en terug.

4 Zou u naar een ander gewest verhuizen om een voordeligere fiscaliteit te genieten?

Nee, want ik geloof heel sterk in mijn omgeving. Onze sociale netwerken bevinden zich hier in Leuven. We gaan niet verhuizen en alles overboord gooien om geld uit te sparen. Ik vind trouwens dat er tussen de drie gewesten geen verschillen zouden mogen bestaan. Daarvoor is ons land te klein. Zelfs op Europees niveau zouden er vergelijkbare normen moeten zijn.

5 Heeft u vanuit uw bekommernis voor het milieu consumptiegewoonten veranderd?

Ik heb een hekel aan verspilling en het ergert me voedsel te moeten weggooien. Om dat te vermijden kopen we online. Daardoor kopen we veel bewuster.

6 Belegt u?

Ja, in ondernemerschap en start-ups, vooral dan in diegene die belangrijke maatschappelijke projecten realiseren! Dat geeft me veel energie. Het is zowel een persoonlijke als een financiële belegging.

7 U vergelijkt geen energieprijzen, maar doet u dat wel voor de tarieven van uw verzekeringscontracten?

Nee, want er is onvoldoende mobiliteit op die markt. Ik heb vertrouwen in mijn verzekeringsmakelaar. Maar ik ben al wel eens van makelaar veranderd.

Drie jaar geleden zijn we in Corsica gaan raften. De kinderen spreken er nog altijd over.

8 Waarvoor wilt u graag betalen?

Als ik plezier heb en mooie momenten beleef met vrienden of familie, zoals bijvoorbeeld op restaurant. Dan kijk ik niet naar de prijs. Ik ‘investeer’ graag in fantastische en memorabele ervaringen. Zoals drie jaar geleden in Corsica. We zijn toen met de familie gaan raften. Dat was niet goedkoop, maar het was wel een onvergetelijke ervaring. De kinderen praten er nog altijd over.

9 Koopt u bij voorkeur bio- of lokale producten?

Ik geloof in gedecentraliseerde gemeenschappen, ongeacht of het gaat om energie of voeding. Het merk Cru van Colruyt is daarvan een perfect voorbeeld. Maar ik koop niet altijd lokaal, want ik leid een jachtig leven. Maar als het kan, doe ik het natuurlijk.

10 Op welke budgetposten tracht u te besparen?

Ik erger me niet alleen aan de verspilling van voeding, maar ook aan energieverspilling. Daarom heb ik schakelaars laten plaatsen om alle lichten gelijktijdig te doven. Ik heb ook mijn oude koelkast vervangen omdat die enorm veel energie verbruikte. Regelmatig controleer ik ook de temperatuur van de koelkast. Ik let ook zeer goed op de uitgaven voor verwarming. Ik maak er thuis een punt van om zo weinig mogelijk te verspillen. En dat probeer ik mijn kinderen ook bij te brengen.

