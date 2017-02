Gilles (‘De Mol’) Van Bouwel: ‘Ik voel me pas gerust als ik genoeg geld op mijn spaarrekening heb’

Gilles Van Bouwel (28) is niet alleen De Slimste Mens, hij bleek vorig jaar ook De Mol. Volgende week begint het tv-programma aan een nieuw seizoen en zal Van Bouwel het programma volgen vanop de redactie van Woestijnvis, waar hij intussen aan de slag is.

1 Is geld belangrijk?

‘Ze zeggen wel eens dat geld niet gelukkig maakt. Dat is bullshit. Gelukkig zijn impliceert ook dat je je geen zorgen moet maken, wat je onvermijdelijk wel doet als je geen geld hebt. Ik voel me pas gerust als ik genoeg geld op mijn spaarrekening heb en weet dat ik niet in de problemen kom bij de minste tegenslag.’

2 Neemt u geen financieel risico met uw carrièreswitch naar Woestijnvis?

‘Toch een beetje. Ik heb er een goedbetaalde job als brandmanager bij Unilever opgezegd. Sommigen beweren dat ik voor het geld heb gekozen, maar dat klopt niet. Ik ben naar Woestijnvis overgestapt om er als gewone redacteur te werken. Het is gewoon een hele toffe job. Mocht ik die kans niet hebben gegrepen, dan had ik er mijn hele leven spijt van gehad. Geloof me: ik heb nog nooit voor het geld gekozen.’

3 U bent handelsingenieur met een major in finance. Hebt u nooit overwogen bij een bank te gaan werken?

‘Ik heb geen spijt van mijn studies: wat je ook doet, het is belangrijk dat je goed met cijfers overweg kan. Maar ik ben er snel achter gekomen dat de financiële sector niets voor mij is. Te saai en niet creatief genoeg.’

4 Hebt u een baksteen in de maag?

‘Niet echt. Ik heb wel een eigen huis, maar die aankoop is pas in een stroomversnelling gekomen toen ik hoorde dat de woonbonus zou worden hervormd. In december 2014 heb ik snel een appartement gekocht om nog maximaal voordeel uit de woonbonus te halen. Intussen ben ik heel blij met die investering. Het is een vorm van sparen die zekerheid biedt. Al moet ik toegeven dat het niet altijd zo aanvoelt: er blijft minder geld over om op mijn spaarrekening te zetten. Daar voel ik me soms ongemakkelijk bij.’

5 Wat is uw slechtste financiële beslissing?

‘Hoewel het niets opbrengt, blijf ik mijn geld op een spaarrekening parkeren. Ik kan wellicht meer uit mijn geld halen door het in aandelen te investeren. Maar als ik daaraan begin, wil ik het goed doen. Ik wil mijn centen niet in een portefeuille stoppen die iemand anders voor me belegt. Nu heb ik echter geen tijd en zin om daar mee bezig te zijn.’

6 Bezondigt u zich wel eens aan impulsaankopen?

‘Daar zal je me nooit op betrappen. Voor grotere aankopen doe ik altijd eerst een uitgebreid marktonderzoek. Ik wil de gangbare prijzen kennen voor ik beslis. Toen ik een nieuwe zetel nodig had, heb ik minstens 15 meubelwinkels bezocht. Ook bij de aankoop van een computer kan ik eerst drie weken spenderen aan een studieronde. En vervolgens nog eens heel geduldig wachten op een promotie...’

7 Bij welke uitgaven laat u het geld wat makkelijker rollen?

‘Ik ben een grote filmliefhebber en koop vrij veel dvd’s, al zijn dat geen hele grote uitgaven. En op café zal ik altijd de eerste zijn om te trakteren. Ik ben zuinig en ga bewust met geld om, maar ik wil niet gierig bevonden worden. Ook ervaringen vind ik belangrijk. Als ik word uitgenodigd om te gaan paintballen, doe ik dat gewoon. Zonder stil te staan bij de prijs.’

8 Nemen reizen een grote hap uit uw budget?

‘Meestal trek ik rond met de rugzak. Dat is geen dure manier van reizen, al durf ik onderweg wel vlot geld te spenderen. Zeker als de kans zich aandient voor een unieke ervaring. In Zuid-Afrika ben ik tussen de haaien gedoken en heb ik een bungeesprong van 260 meter gedaan.’

9 Waar kunt u geen geld aan spenderen?

‘Aan een etentje in een sterrenrestaurant, omdat dat wel heel erg vluchtig is. Ik eet omdat ik voedingsstoffen nodig heb. Ik ben geen grote fijnproever. Sterker nog: mijn lievelingsrestaurant is McDonald’s.’

10 Bent u een goede prijsonderhandelaar?

‘Nee. Ik zou daar veel harder in willen zijn. Ik hou me aan de gangbare regels. Bij de aankoop van mijn appartement probeerde ik 10 procent van de vraagprijs te krijgen, wat zowat de algemene richtlijn is. En ik weet intussen dat meubelwinkels adviesprijzen hanteren, waardoor je altijd nog wel wat korting kunt vragen. Maar verder durf ik niet te gaan.’