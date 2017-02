Guy Schellinck: ‘Ik ben onvoldoende op de hoogte van mijn verzekeringen’

Guy Schellinck (56) is CEO van Beobank en de nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging van het Krediet. ‘Ik ben in mijn jonge leven wel eens consumentenkredieten aangegaan om grotere aankopen te financieren.’

1 Wanneer hebt u echt met geld leren omgaan?

‘Vooral tijdens mijn universitaire studies heb ik een omslag gemaakt. Mijn vrouw en ik zijn toen al heel jong gaan samenwonen. Als studenten moesten we voor ons eigen inkomen zorgen. Naast mijn vaste job in de universiteitsbibliotheek had ik nog tal van kleine jobs om geld te verdienen.’

2 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Het populisme en de hypocrisie. Er worden twee maten en twee gewichten gehanteerd. Bij de lonen van CEO’s van overheidsbedrijven in ons land worden voortdurend ethische vragen gesteld. Maar als een voetballer een veelvoud verdient, dan kraait daar geen haan naar.’

3 Heeft de financiële crisis een impact gehad op uw eigen financiën?

‘Ik zie nu in hoe broos een gevoel van veiligheid is. Tijdens de financiële crisis werkte ik voor een grote Amerikaanse instelling waarvan iedereen dacht dat ze nooit failliet kon gaan. Maar in volle crisis werd dat ineens wel een mogelijkheid, met grote onzekerheid voor mezelf tot gevolg. Daardoor hou ik nu meer geld op mijn spaarrekening, om zeker te zijn dat ik genoeg liquiditeiten heb als mijn situatie van de ene dag op de andere omslaat.’

4 Gaat u gemakkelijk kredieten aan?

‘Momenteel heb ik alleen een hypotheeklening lopen voor de verbouwingswerken aan mijn woning. In het verleden heb ik wel eens een consumentenkrediet afgesloten om grote aankopen te financieren, bijvoorbeeld een auto. Ik ben nooit in de problemen gekomen om een lening af te betalen.’

Ik ben erg gehecht aan mijn stripverzameling. Maar het financiële aspect interesseert me niet. Ik verzamel strips, geen geld.

5 Bent u een actieve belegger?

‘Uit tijdsgebrek beleg ik niet in individuele aandelen. Ik heb wel een portefeuille met gemengde fondsen en dakfondsen. Zo wordt mijn portefeuille automatisch geherbalanceerd en moet ik me daar niet zelf over ontfermen. Fondsen met absolute kapitaalgarantie laat ik links liggen: het rendement is te laag om echt interessant te zijn.’

6 Welke financiële beslissing heeft u veel geld gekost?

‘Net voor het uitbreken van de financiële crisis vertrok ik op vakantie. Ik wilde toen al een deel van mijn Amerikaanse bankaandelen verkopen, maar uit tijdsgebrek besloot ik daarmee te wachten tot na mijn verlof. Twee weken later was de waarde van mijn aandelenportefeuille gehalveerd.’

7 Belegt u in vastgoed?

‘Ik heb een eigen woning, maar daar blijft het bij. Net zoals ik geen tijd heb om te investeren in individuele aandelen, heb ik ook geen tijd om vastgoed te beheren. Door omstandigheden is er in de familie wel wat onroerend goed vrijgekomen, maar dat wil ik verkopen zodra dat kan. Ik zal alles dan gewoon in fondsen investeren. Dat is veel eenvoudiger.’

8 Wat zult u nooit verkopen?

‘Ik ben erg gehecht aan mijn stripverzameling. Intussen heb ik een collectie van 7.500 exemplaren. Geloof me: dat neemt heel veel plaats in. (lacht) Er zitten enkele zeldzame exemplaren tussen, al ga ik daar nooit actief naar op zoek. Dat zijn allemaal strips die ik in mijn jeugd heb gekocht en waarvan er intussen nog maar weinig van zijn. Het financiële aspect interesseert me niet. Ik verzamel strips, geen geld.’

9 Waaraan spendeert u met plezier geld?

‘Aan reizen. Mijn vrouw en ik maken bijna jaarlijks een grote reis waarbij we een stukje van de wereld ontdekken. Dat voedt onze nieuwsgierigheid naar andere culturen, terwijl je door de leefomstandigheden in andere landen ook je eigen problemen veel beter kan relativeren. De volgende reis brengt ons naar Bolivia.’

10 Probeert u zich te verzekeren tegen elk mogelijk onheil?

‘Ik sta nogal sceptisch tegenover nieuwe verzekeringen die je willen beschermen tegen heel kleine risico’s. Sowieso is mijn verzekeringsportefeuille een blinde vlek waarvan ik onvoldoende op de hoogte ben. Uiteraard heb ik alle traditionele verzekeringen, maar dat zijn contracten waar ik niet veel aandacht aan heb geschonken.’