Jan Verheyen: 'Mijn laptop blijft op vakantie altijd thuis'

Regisseur Jan Verheyen (54) werkt ‘Het tweede gelaat’ af, het vervolg op ‘De zaak Alzheimer’ en ‘Dossier K’. De film speelt in het najaar in de bioscoop. Intussen vertrekt hij op zijn 14de cruise. ‘Het is mijn favoriete manier van reizen: citytrippen vanop een drijvend luxehotel.’

1. Gaat u deze zomer op vakantie?

‘Met veel kunst- en vliegwerk heb ik nog een gaatje gevonden tussen de afwerking van ‘Het tweede gelaat’ en de montage van de derde ‘Kampioenen’-film. Met een cruiseschip varen we met het gezin drie weken op de Middellandse en de Adriatische Zee. Het is niet de eerste keer dat we dat doen. Met Split, Dubrovnik en Cinque Terre meren we gelukkig aan in enkele steden die we nog niet hebben gezien.’

2. Gaat u vaak op cruise?

‘We doen nu onze 14de cruise. We proberen elk jaar minstens één keer en liefst twee keer op cruise te gaan. Het is mijn favoriete manier van reizen. En laat me meteen al maar een vooroordeel uit de wereld helpen: we zitten daar niet op het dek tussen hoogbejaarden met een dekentje op de knieën naar de horizon te staren. Onze volgende cruise kan je het best omschrijven als een aaneenschakeling van twaalf city trips. Maar die doe je wel vanop een drijvend luxe hotel. Voor mij dus geen voortdurend in- en uitpakken van koffers of uren wachten in een of andere kutluchthaven.’

3 Spendeert u veel geld aan een cruise?

‘Voor elk budget is er wel een rederij. Maar ik ga daar niet flauw over doen: wij spenderen er vrij veel geld aan. Mijn vrouw en ik hebben allebei een heel druk professioneel leven. Daardoor hechten we voldoende belang aan onze vakanties om er budgettaire ruimte voor vrij te maken.’

4. Hebt u een buitenverblijf?

‘Aan de Opaalkust in het noorden van Frankrijk hebben we een vakantiehuis, waar we meestal voor kortere periodes naartoe gaan. Het gebeurt geregeld dat we aan het einde van de week beslissen om nog snel te vertrekken. Ook tijdens de feestperiode zitten we er geregeld.’

5. Is het evident om in het buitenland vastgoed te kopen?

‘De aankoop van het huis in Frankrijk is probleemloos verlopen. Hetzelfde kan ik niet zeggen van een bouwgrond in Andalusië. Korte tijd na onze aankoop besliste de lokale overheid een bouwstop in te lassen en in dat gebied alleen nog de bouw van een functionerende boerderij of een hotel toe te laten. Voor ons is die bouwgrond voorlopig nutteloos. Intussen wachten we geduldig af, in de hoop dat de strenge voorwaarden ooit weer worden versoepeld en dat we er een vakantiehuis kunnen bouwen.’

6. Wat is het indrukwekkendste hotel waar u al hebt gelogeerd?

‘Dat is zonder twijfel Marina Bay Sands in Singapore. Het hotel bestaat uit drie torens met daarop een overkoepelende constructie in de vorm van een boot. Helemaal boven kan je zwemmen met zicht op de skyline van Singapore. Dat is trouwens een stad die me heeft weggeblazen. Je voelt in alles dat er heel hard is nagedacht. Het is geen lappendeken van koterijen. Alles klopt.’

7. Boekt u uw reizen zelf?

‘Op dat vlak ben ik conservatief: ik werk graag via een reisbureau. Tot dusver heb ik nog nooit een schandelijk prijsverschil ontdekt tussen een boeking via het reisbureau en een die ik zelf zou doen. En als er al eens een prijsverschil is, dan vind ik dat absoluut opwegen tegenover de service die ik krijg en het aanspreekpunt waarop ik kan terugvallen mocht er iets fout gaan.’

8. Wat neemt u altijd mee op vakantie?

‘Met het gevaar dat ik nu overkom als een diva: mijn hoofdkussen. Ik heb het altijd lastig om de eerste nacht goed te slapen in een vreemd bed. Ik slaap beter als ik me met een vertrouwd gevoel kan neervlijen op mijn eigen hoofdkussen.’

9. Welke reis zult u nooit maken?

‘Ik ben niet de persoon om à la Tom Waes bergen te beklimmen, in woestijnen te rennen of te bungee jumpen. Voor mij dus geen avontuurlijke reizen die grote fysieke inspanningen vereisen. En ik ben ook geen kampeermens. Ik vrees dat ik binnen twaalf uur iemand zou slaan als ik niet fatsoenlijk kan slapen of eten.’

10.Werkt u op vakantie?

‘Ik ga niet op vakantie om elke avond nog twee uur achter mijn laptop te zitten monteren. Mijn laptop blijft altijd thuis. En mijn voicemail check ik soms zelfs maar om de twee dagen. We plannen ons jaar altijd lang op voorhand, net om een goed zicht te hebben op onze vrije periodes. En die zijn heilig. Intussen heb ik geleerd om die niet te laten dichtslibben door nog allerlei opdrachten aan te nemen, hoe interessant ook. Voor vakantie moet je tijd maken.’