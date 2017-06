Kim Van Esbroeck: 'Ik betaal bijna alles elektronisch'

Sinds januari 2017 is Kim Van Esbroeck (38) de nieuwe baas van Bancontact. Als CEO van een elektronisch betaalbedrijf geeft ze het goede voorbeeld. ‘Ik betaal bijna alles elektronisch’, zegt de mama van twee.

1. Hebt u nog cash op zak?

‘Ik betaal bijna alles elektronisch. Al heb ik wel altijd 20 of 50 euro in mijn portefeuille voor onverwachte uitgaven of boodschappen in kleine winkels die nog geen elektronische betaalterminal hebben. Al merk ik dat dat tegenwoordig steeds meer een uitzondering is.’

2. Betaalt u uw boodschappen soms met de smartphone?

‘Ja, maar dat hangt af van de supermarkt. In de Colruyt betaal ik altijd met mijn smartphone. Dat gaat bijna even snel als betalen met een kaart.’

3. Zullen we in 2020 allemaal met onze smartphone betalen en geen portemonnee meer nodig hebben?

‘Tuurlijk niet! De dagen van de betaalkaart zijn nog lang niet geteld. De cijfers bewijzen het. In 2016 gebeurden 1,4 miljard transacties met een Bancontact-kaart, waarvan 3,5 miljoen via de app. We zijn dus nog een eind verwijderd van uitsluitend mobiele betalingen. Wel denk ik dat we tegen 2020 meer via verschillende kanalen zullen betalen: met de kaart bij een meerderheid van de handelaars, maar meer met de smartphone als we online shoppen, omdat dat veel sneller gaat.’

4. Stel dat u Win For Life wint. Wat zou er dan voor u veranderen?

‘Ik zou onmiddellijk een chef-kok in huis halen, die dan elke dag lekker eten voor ons bereidt. Dat zou me enorm veel tijd besparen. Ik ben vegetariër en besteed veel aandacht aan de kwaliteit van mijn voeding.’

Een verre vakantiebestemming hoeft niet, ook als ik niet op een euro hoef te kijken.

5. Hebt u een goed evenwicht gevonden tussen uw privé- en professioneel leven?

‘Ja, want ik heb mezelf drie regels opgelegd. Ik probeer ten laatste om 19.30 uur thuis te zijn, ik werk ‘s avonds pas als mijn twee kinderen naar bed zijn, en ik werk niet in het weekend en tijdens vakanties.’

6. Wat kan u op stang jagen als het over geld gaat?

‘Hebzucht en gierigheid. Ik verdraag geen mensen die alsmaar meer willen, en minutieus bijhouden hoeveel ze uitgeven, terwijl ze absoluut geen financiële problemen hebben.’

7. Wat was uw eerste job en hoeveel verdiende u toen?

‘Op mijn vijftiende deed ik mijn eerste studentenjob in de plaatselijke Spar. Ik stond achter de toog met fruit en moest de klanten bedienen. Maar hoeveel ik toen verdiende? Geen idee. Wel herinner ik me mijn eerste loon van mijn allereerste echte job. Als testengineer verdiende ik 2.000 euro bruto.’

8. Waar hebt u op eigen benen leren staan?

‘In Oxford, toen ik er in 1999 een trimester als Erasmus-student studeerde. Dat was een verrijkende ervaring omdat het de allereerste keer was dat ik op mezelf was aangewezen. Ik had toen nog geen gsm of smartphone.’

9. Waar kan u geen geld aan geven?

‘Aan alles wat verslavend werkt, zoals sigaretten of kansspelen.’

10. Hoe zou uw vakantie eruitzien als u niet op een euro moest kijken?

‘Ik zou een trektocht maken in de bergen, maar wel met iemand die al mijn spullen draagt en voor me kookt. En omdat ik ontzettend veel drink, zullen er ook veel waterdragers mee moeten gaan (lacht). Een verre bestemming hoeft echt niet: een vakantie in Zwitserland of Oostenrijk kan ook erg fijn zijn.’

