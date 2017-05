Koen Hoffman: ‘Ik erger mij aan politici die investeren steevast associëren met Las Vegas’

Zakenbankier Koen Hoffman is de nieuwe voorzitter van het farmabedrijf Fagron. Na een lange carrière bij KBC, waar hij tientallen bedrijf naar de beurs bracht, werd hij vorig jaar CEO van de Gentse vermogensbeheerder Value Square. ‘Ik ben ermee gestopt trendy aandelen achterna te hollen.’

1 Hebt u in uw leven veel bijgeklust?

‘Aan het begin van mijn carrière combineerde ik verschillende jobs. Naast mijn job bij KBC kluste ik bij in een plantenbedrijf en daarnaast deed ik geregeld wat werk voor een headhunter. Met die extra jobs en door ook spaarzaam te leven konden we een bouwgrond kopen en een huis bouwen.’

2 Waar geeft u zonder verpinken geld aan uit?

‘Aan de opleiding van mijn kinderen. Dat is de beste investering die ik kan doen en het is ook het allerbelangrijkste wat ik hen kan meegeven. Zo kunnen ze later hun eigen cashflow genereren en vooruitkomen in het leven. Dat is een mooier cadeau dan een nieuwe auto.’

3 Hebt u al via crowdfunding in aandelen geïnvesteerd?

‘Als CEO van KBC Securities was ik een van de eersten om aan die kar te trekken. Als je zoiets naar de markt brengt, moet je daar ook zelf in investeren. Anders klopt er iets niet. Uiteindelijk heb ik via crowdfunding in drie bedrijven geïnvesteerd. Een daarvan presteert slechts één heel matig, de andere twee doen het behoorlijk.’

4 Waarin investeert u nooit?

Ik bespaar nooit op mijn bourgondische ingesteldheid.

‘In zaken die ik niet ken. Mijn geld zal ik niet verkwanselen aan pakweg auto’s, paarden of kunst. Gewoon omdat ik er te weinig van ken. In mijn hele leven heb ik ook nog nooit gestructureerde producten gekocht, want die zijn me veel te ondoorzichtig. Dat wil niet zeggen dat ik nooit een slechte belegging heb gedaan. Zoals talloze beleggers heb ik geld verloren toen de internetzeepbel barstte. Ik maakte toen de fout van elke beginner om vooral de trendy aandelen achterna te hollen.’

5 Hoe is uw vermogen gestructureerd?

‘Heel simpel: een eigen huis, een studio in de bergen voor de skivakanties, cash en aandelen. Voor mijn portefeuille van beursgenoteerde aandelen heb ik sinds mijn eerste misstappen consequent gekozen voor waardeaandelen. Het is mijn overtuiging dat bedrijven die cashflow genereren op de lange termijn altijd de beste investeringen zijn. Mijn aandelenvermogen zit nu in Value Square, behalve het gedeelte private equity.’

6 Overweegt u vastgoed te verhuren?

‘Dat is niet mijn dada. Het is ongetwijfeld fijn om regelmatig huuropbrengsten te hebben, maar voor de rest genereert vastgoed geen cashflow. Na enkele jaren is het gebouw versleten en blijven er alleen maar kosten over. Geef mij dan maar een bedrijf dat cashflow genereert, elk jaar kwaliteitsverbeteringen doet, nieuwe producten ontwikkelt, nieuwe markten aanboort en zo op de lange termijn waarde creëert.’

7 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Dat veel politici investeringen in grote bedrijven - die tewerkstelling en cashflow genereren - steevast associëren met goktempels en Las Vegas. Voor hen heb je drie keuzes: je investeert in starters, belegt in vastgoed of gokt op de beurs. Nochtans zouden veel mensen binnen 40 jaar beter af zijn met een pensioenplan waar meer aandelen in zitten.’

8 Vergelijkt u bij een grote aankoop consequent meerdere offertes?

‘Mijn grootste zwakte is dat ik er enorm op vertrouw dat mensen een correcte prijs vragen. Soms kom je dan wel bedrogen uit. Zo heb ik bij onderhandelingen over een nieuw IT-systeem meegemaakt dat het ineens mogelijk was liefst 30.000 euro van de prijs af te doen, nadat ik had laten weten dat de oorspronkelijke prijs buiten het budget viel. Dan breekt er bij mij iets.’

9 Waarop bespaart u niet?

‘Op mijn bourgondische ingesteldheid. Als ik op vakantie mijn aperitief niet kan drinken, dan zou ik liever niet op vakantie vertrekken. En als ik vrienden uitnodig voor een etentje, dan is een uitgave van 100 euro meer of minder irrelevant.’

10 Hebt u al nagedacht over een testament of successieplanning?

‘Dat zou ik eens moeten doen. Maar dat voelt als het schrijven van het laatste hoofdstuk van mijn leven. Dat wil ik liever nog een beetje vooruitschuiven. Ik heb wel genoeg geld opzijgezet zodat mijn kinderen hun studies kunnen afmaken, wat er ook gebeurt.’

