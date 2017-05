Peter Verlinden: 'Boeken schrijven moet je niet doen voor het geld alleen'

Peter Verlinden (59) is VRT-journalist en Afrikakenner. Deze week sloot hij de reportagereeks ‘Weduwen na de val’ af, waarin hij sprak met weduwen van dictators. ‘Door mijn Afrikaanse reizen weet ik materiële zaken beter naar waarde te schatten. Ik zal niet gemakkelijk iets weggooien.’

1. Van wie kreeg u uw belangrijkste financiële les?

‘Van mijn ouders, die het zich met zes kinderen niet konden veroorloven om rijkelijk zakgeld uit te delen. Ik heb geleerd om tijdig te sparen voor een doel in de relatief verre toekomst. Zo moest ik kiezen wat mijn ouders betaalden: mijn studentenkot of een eigen autootje. Ik wilde allebei, waardoor ik wel verplicht was al vroeg studentenjobs te doen en veel geld opzij te zetten.’

2. Belegt u?

‘Ja, al ben ik geen actieve belegger. En nu we een huis bouwen, zal ik sowieso mijn beleggingen moeten verzilveren naarmate de facturen binnenstromen. Mijn beleggingsportefeuille bestaat uit relatief veilige beleggingen, zoals fondsen met kapitaalgarantie of tak23-beleggingsverzekeringen. Ik ben daarmee begonnen als prille twintiger.’

3. Wat is uw beste investering?

‘De opleiding en de toekomst van mijn volwassen kinderen, die allemaal hogere studies hebben gedaan. Een van mijn dochters heeft voor piloot gestudeerd, een heel dure opleiding. Omdat we alle kinderen hetzelfde wilden geven, betaalt ze op termijn een deel van de opleiding terug.’

4. Kijkt u door uw vele ervaringen in Afrika anders aan tegen geldzaken?

‘Door mijn opvoeding ga ik sowieso al zuinig door het leven en mijn Afrikaanse reizen hebben dat versterkt. Ik zal niet snel iets weggooien en altijd proberen zaken eerst te herstellen, wat in deze tijden bijna absurd is. Tot vorige maand had ik thuis nog een printer van meer dan tien jaar oud. Die heb ik pas vervangen toen de inkt eruit liep en de inktpatronen bijna zo duur waren als een nieuwe printer.’

5. U schreef tal van boeken en geeft ook veel lezingen. Is dat een goede bijverdienste?

‘Voor het geld alleen moet je het zeker niet doen. Boeken brengen bijna niets op. Van mijn best verkopende boek werden 11.000 exemplaren verkocht tegen 20 euro. Als auteur kreeg ik ongeveer 10 procent van de opbrengst, waar ik natuurlijk ook nog belastingen op betaalde. En voor een lezing kan ik met mijn jarenlange ervaring intussen al vaak 500 euro vragen. Dat is een aardige bijverdienste, al moet je wel het hele land doorkruisen en ben je pas ’s avonds laat thuis.’

6. Geeft u geld aan goede doelen?

‘Er zijn jaren geweest dat ik makkelijk enkele duizenden euro’s doneerde aan heel gerichte goede doelen. Nu is dat verminderd omdat er door de bouw van onze woning minder geld beschikbaar is.’

7. Van welke financiële beslissing hebt u spijt?

‘Rond 2006 en 2007 heb ik een behoorlijke reserve uit mijn zelfstandig bijberoep in enkele fondsen met kapitaalgarantie geïnvesteerd. Achteraf bekeken was dat toen het slechtst mogelijke moment om te investeren.’

8. Nemen reizen een grote hap uit het gezinsbudget?

‘Vroeger ging ik heel comfortabel op vakantie, bijvoorbeeld naar de Griekse eilanden in een viersterrenhotel met halfpension. Nu vind ik dat niet meer zo leuk en ga ik liever naar een bescheiden hotelletje met een ster minder. Ik voel me daar meer op mijn gemak. Ik wil op mijn slippers naar het ontbijt kunnen gaan.’

9. Wat is de grootste luxe die u zichzelf veroorlooft?

‘Ons nieuwe huis zal in de ogen van veel mensen heel luxueus zijn. Niet dat we vergulde kranen hebben, maar het is een groot huis met veel voorzieningen. Dat is nodig. Niet alleen zijn we een groot samengesteld gezin, bovendien komt de Afrikaanse schoonfamilie van mijn huidige vrouw vaak logeren. Daardoor willen we extra kamers met eigen badkamer. Daarop besparen we niet.’

10. Uw vrouw is 25 jaar jonger. Hebt u daardoor al bepaalde regelingen getroffen?

‘We hebben ons fiscaal en juridisch zo georganiseerd dat mijn vrouw en kinderen optimaal beschermd zijn als er met mij iets gebeurt. Tegelijk heb ik ervoor gezorgd dat niets ten koste gaat van de volwassen kinderen uit mijn eerste huwelijk. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid.’