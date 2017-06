Ook ziekenhuizen kunnen weldra failliet gaan

Ook ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en sportclubs kunnen binnenkort failliet gaan. De Kamer bespreekt momenteel een wetsontwerp dat dat mogelijk maakt.

Dat meldt professor Melissa Vanmeenen (Universiteit Antwerpen), een autoriteit op het gebied van de regels voor bedrijven in moeilijkheden.

Eind april diende de federale regering een wetsontwerp in dat moet leiden tot een modernisering van de insolventiewetgeving, zeg maar de regels die gelden voor bedrijven in financieel zwaar weer.

Het was al bekend dat beoefenaars van een vrij beroep binnenkort over de kop kunnen gaan. Artsen, architecten, advocaten of apothekers zullen de boeken moeten neerleggen als ze hun schulden niet meer kunnen betalen en er geen uitzicht is op een verbetering van hun financiële situatie.

Maar de impact van het wetsontwerp gaat verder dan dat. Ook een vzw kan voortaan failliet gaan, zelfs als er geen sprake is van een economische activiteit. Dat houdt in dat de rechtbank ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, sportclubs, supportersfederaties en tal van verenigingen in de culturele sector failliet kan verklaren. Die verenigingen hebben vaak de vorm van een vzw.

Dat dreigt zeker de ziekenhuizen zuur op te breken. Uit een eerdere doorlichting van De Tijd blijkt dat een op de drie Vlaamse ziekenhuizen met verlies draait. De Waalse en de Brusselse ziekenhuizen hebben het door het manke financieringsmodel en de besparingen van de overheid nog moeilijker om het hoofd boven water te houden. In Wallonië en in Brussel kampt 43 procent van de ziekenhuizen met rode cijfers. Sommige kunnen enkel blijven bestaan omdat ze steun krijgen van de gemeenten waar ze gevestigd zijn.

Ook in de bredere zorg- en kunstensector is het voor veel vzw’s vechten om te overleven.

Een faillissement wordt ook mogelijk voor organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. Althans op voorwaarde dat die organisaties voordelen toekennen aan hun leden of dat willen doen. ‘Vakbonden kunnen beantwoorden aan die definitie. Maar er zijn amendementen ingediend om het ontwerp op dit punt aan te passen’, vervolgt Vanmeenen. ‘Voor een fanfare die geen voordelen toekent aan haar leden blijft het faillissement uitgesloten.’

Ook professionele bestuurders van ziekenhuizen of voetbalclubs kunnen binnenkort failliet gaan. Melissa Vanmeenen hoogleraar ua

Verder kan het wetsontwerp ingrijpende gevolgen hebben voor de bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen en vzw’s, althans voor zover zij dat mandaat beroepsmatig opnemen. Vanmeenen: ‘Ook professionele bestuurders van ziekenhuizen of voetbalclubs kunnen voortaan failliet gaan.’ Maar een ouder die alleen in zijn vrije tijd bestuurder is in de sportvereniging van zijn kind riskeert geen persoonlijk faillissement.’

Geen ramp

Dat voortaan veel meer personen en verenigingen failliet kunnen gaan, is geen ramp. Het is de bedoeling dat ze ook toegang krijgen tot de reddingsboeien die al bestaan voor ondernemers, precies om een faillissement af te wenden en een doorstart mogelijk te maken. Voor vrije beroepers, bestuurders en zaakvoerders wordt het ook mogelijk om met de steun van de rechtbank een akkoord over een afbetalingsplan te sluiten met de schuldeisers. Tot nu moesten deze personen een beroep doen op schuldbemiddeling, terwijl de vzw’s zijn aangewezen op een vereffening.

De bedoeling is dat het wetsontwerp op 1 september in werking treedt.

Zie de Zelfstandigengids, nu zaterdag bij De Tijd.