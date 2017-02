‘Belgische vakbonden vinden jobcreatie niet belangrijk'

In vijftig jaar bouwde de Nederlander Wim van der Leegte net over de grens een imperium uit met 90 bedrijven en 3,2 miljard euro omzet, waar ook 1.500 Belgen werken. Nu hij met pensioen gaat, blikt de topindustrieel ‘die de maakindustrie hier hield’ terug op zijn carrière.

‘Hebben ze nou de gewichten van die klok niet opgetrokken?’ Met iets tussen een monkellach en bittere ernst houdt de 69-jarige Wim van der Leegte halt bij een stilgevallen penduleklok in de hal.

VD Leegte Metaal staat er in koperen letters op. Het is het bedrijf van zijn vader, hier in Hapert, een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. ‘Wat was hij toch een prachtig vakman. Alleen van cijfers kende hij niets.’

Het oordeel katapulteert ons meteen 50 jaar terug in de tijd. De 19-jarige Wim loopt stage in het bedrijf van zijn vader. Uit noodzaak: de zaken gaan slecht - ‘de tent ging hartstikke kapot’ - en zijn vader raakt overspannen.

wim van der leegte (69) In 1965, op zijn 19de, redde Wim van der Leegte het bedrijf van zijn vader. Het werd het eerste in een reeks van 90 bedrijven, vooral in Nederland en België. Het industriële conglomeraat, met hoofdkantoor in Eindhoven, produceert onderdelen (in metaal en kunststoffen), machines en robots (voor de auto- en chipindustrie), en eindproducten (zonnebanken en dakkoffers, containervoertuigen, warmtewisselaars). Vandaag realiseert de VDL-groep 3,2 miljard euro omzet (x4 op 4 jaar) en een ebitda van 275 miljoen euro. Er werken 13.000 mensen, onder wie 1.500 Belgen: 600 in de autofabriek van VDL Nedcar in Born (NL) en 900 in België (vooral VDL Bus in Roeselare). Eind vorig jaar droeg Wim de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Willem van der Leegte. Zelf blijft hij commissaris (bestuurder).

Maar het jonge rekenwonder Wim keert de boeken binnenstebuiten, wakkert het sluimerende vuur bij de werknemers weer aan, heronderhandelt contracten en redt het bedrijf van het faillissement. Zo wordt VD Leegte Metaal meteen het eerste bedrijf in het imperium van 90 ondernemingen dat Wim sinds dat jaar 1966 uit de grond heeft gestampt.

De redding van Van der Leegte Metaal was het startschot voor de eigenzinnige ondernemerscarrière van een van Nederlands topindustriëlen. Zijn reputatie als de ‘man die de maakindustrie in Nederland houdt’ versterkte hij vier jaar geleden nog eens met een indrukwekkende krachttoer.

Uitgerekend in het jaar dat de Amerikaanse autobouwer Ford besluit zijn fabriek in Genk te sluiten, koopt hij de zieltogende assemblagefabriek NedCar in Born van Mitsubishi. Hij neemt ook de 1.500 werknemers over. Vandaag werken er 4.500 mensen en rollen er, in opdracht van BMW, drie modellen Mini van de band. Vanaf midden dit jaar wordt er ook de X1, de kleine SUV van BMW, geassembleerd. NedCar zal dan zo groot zijn als Volvo Cars in Gent.

Van der Leegte greep zijn 50ste jubileum aan om het roer over te laten aan zijn zoon Willem. Met een omzet van 3,2 miljard euro - de voorbije vier jaar verdubbelde die nog eens - en 13.000 werknemers is VDL uitgegroeid tot een van de grootste familiebedrijven van Nederland.

En met 1.500 Belgen in dienst - vooral bij de busbouwer VDL Bus in Roeselare (het voormalige Jonckheere) en bij VDL NedCar - laat hij qua tewerkstelling Belgische beursgenoteerde bedrijven als Lotus Bakeries of Deceuninck achter zich.

U slaagt waar men in België al enkele opdoffers heeft gehad: de autoassemblage en de bijbehorende jobs op eigen bodem houden. Waaraan dankt u dat succes?

Wim van der Leegte: ‘Een perfecte balans tussen mens en machine. De robots die wij hebben binnengebracht via Steelweld (het VDL-bedrijf dat assemblagelijnen bouwt voor de autoproducenten, red.) zijn state of the art, het strafste wat je in Duitsland kan krijgen. Maar nog crucialer was dat ik de 1.500 mensen kon behouden. Ze bouwen daar al auto’s sinds 1967 voor een gevarieerd palet aan klanten. Die mensen weten van wanten.’

Als de NedCar-werknemers niks omhanden hadden, moesten ze gemeenschapsdienst doen in scholen en rusthuizen in de buurt. Je moet mensen niet laten thuiszitten, je moet ze arbeidsfit houden

‘Ik had met hen daarom een speciale regeling getroffen: tijdens de twee jaar die verliepen tussen de overname en de effectieve start van de productie van de Mini heb ik de werkloosheidsuitkering bijgepast tot hun laatste loon. In ruil moesten ze beschikbaar blijven om de NedCar-fabriek om te bouwen en om opleidingen te volgen. En als ze niks omhanden hadden, moesten ze gemeenschapsdienst doen in scholen en rusthuizen in de buurt. Je moet mensen niet laten thuiszitten, je moet ze arbeidsfit houden.’

Hoe hebt u de BMW-directie overtuigd om bij VDL te produceren?

Van der Leegte: ‘Het klikte gewoon heel goed, als twee degelijke familiebedrijven onder elkaar. In april 2012 ben ik op bezoek gegaan in München. Ik heb hun mijn levensverhaal verteld en ik heb mijn visie uit de doeken gedaan. Ik had ook een tienjarenplan geschreven. Drie maanden later waren de onderhandelingen afgerond, nog eens drie maanden later stond alles op papier. En in 2014 zijn we Mini’s beginnen te bouwen.’

Wat is dan die typische aanpak van familiebedrijven?

Van der Leegte: ‘Als de familie de leiding heeft, denkt een bedrijf meestal op lange termijn. Beursgenoteerde bedrijven zijn meer bezig met winst per aandeel en dividend. Daarom zijn focus en specialisatie voor ze belangrijk. Als VDL geen familiebedrijf was, was het misschien ook wel opgesplitst in een autobedrijf, een busbedrijf, een containerbedrijf, enzovoort.’

U bent ook kandidaat voor de productie van elektrische Tesla-auto’s in Europa. Hoe staat het daarmee?

Van der Leegte: ‘Dat is nog ver weg, hè. Heel Europa speculeert erover, maar dat heeft geen zin. Er zijn voortdurend gesprekken, maar die zitten niet in een concrete fase. Wel is het zo dat we met BMW een afspraak hebben dat we voor een tweede klant auto’s mogen bouwen, zelfs een premiummerk. We hebben ook de knowhow in huis, zowel om sportieve luxewagens te bouwen als om de assemblagelijnen en onderdelen daartoe te leveren. Voor elke activiteit hebben we wel een bedrijf in de groep.’

Omroep Brabant over Wim van der Leegte

‘Het ene steekt het andere aan. Via BMW zijn we ook in de VS terechtgekomen voor de bouw van assemblagelijnen. En dat doen we daar intussen ook voor Volvo, en voor Jaguar-Land Rover in het Verenigd Koninkrijk. We maken dus eigenlijk alles voor de autosector, van specifieke onderdelen en assemblagelijnen tot afgewerkte auto’s.’

Datzelfde amalgaam aan activiteiten wekt ook kritiek. Waar zit de economische logica om een producent van dakkoffers, een van chipmachines en een van autoassemblagelijnen in één groep te hebben?

Van der Leegte: ‘Ik heb altijd belang gehecht aan spreiding van producten, sectoren en klanten. De rode draad is metaalbewerking, maar met de jaren kwam er ook plastic bij. Kijk naar de crisis in 2008, toen is de omzet van de groep 24 procent gezakt. Maar veel andere bedrijven, zoals vrachtwagenbouwers, zijn 75 procent gezakt.’

Tesla’s maken? Er zijn gesprekken, maar nog niet concreet. Wel hebben we met BMW de afspraak dat we voor een tweede klant auto’s mogen bouwen, ook voor een premiummerk

‘Door onze spreiding compenseert de meevaller in één bedrijf de tegenvaller in het andere. De chipwereld, waarvoor we installaties bouwen, ging naar beneden begin 2008, maar toen kregen we net een groot order voor 500 bussen uit Dubai. Toen hebben we honderden werknemers uit onze nanotechnologie bussen laten maken. Later was het dan weer andersom. We reden ze over en weer met bussen. Dat vroeg een inspanning, zeker. Maar ondanks een omzetdaling van 400 miljoen euro, hebben we geen vaste medewerkers moeten ontslaan. Kijk, dat vind ik dan een overwinning.’

Is die flexibiliteit makkelijk bespreekbaar met de vakbonden?

Van der Leegte: ‘Dat bespreek ik met de mensen, niet met de vakbonden. De keuze is simpel: of je neemt afscheid van de mensen, of je laat ze tijdelijk iets anders doen.’

Dat kan alleen maar als je, zoals VDL, alle bedrijven op een kluit bij elkaar hebt.

Van der Leegte: ‘Klopt. We vestigen ons het liefst in Nederland of België. We hebben enkele productiebedrijven in China, Singapore, Zwitserland, Roemenië en Berlijn, maar van de 15.000 medewerkers die we eind dit jaar zullen hebben, zal 80 procent in Nederland wonen en 10 procent in België.’

‘Door al je mensen dichtbij te hebben creëer je betrokkenheid, het allerbelangrijkste dat er is. Laat mensen meer met elkaar praten! Het is de ondernemersles bij uitstek in mijn eerste bedrijf VD Leegte Metaal. Nadat we iedereen met de neus in dezelfde richting hadden gekregen, gingen ze met elkaar samenwerken. De kwaliteit van de producten verbeterde, de verkoop trok aan. En plots begonnen we geld te verdienen.’ (lacht)

U bent van bij het begin een bedrijvendokter geweest. Is dat ook een succesfactor?

Van der Leegte: ‘Dat zit me in het bloed, denk ik. Ik herinner me dat ik op een dag in 1979 - ik was toen 32 jaar - ’s avonds thuiskwam met lood in de schoenen. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Ik voel me niet zo prettig. Ik kom op het bedrijf en ik heb geen enkel probleem meer. Alles loop op wieltjes.’

Het toeval wilde dat het bedrijf van mijn broer in zwaar weer was geraakt. De bank vroeg of ik het wilde overnemen, anders ging de knip erop. (lacht) En hop, ik had weer wat omhanden.’

Wie een goed bedrijf koopt, moet een pak goodwill betalen. Dan ben je een belegger. Pas als je een slecht draaiend bedrijf overneemt, ben je een ondernemer

‘Ik heb nooit goede bedrijven gekocht, alleen maar bedrijven met problemen. Wie een goed bedrijf koopt, moet een pak goodwill betalen. Dan ben je een belegger. Pas als je een slecht draaiend bedrijf overneemt, ben je een ondernemer: je voegt er iets van jezelf aan toe zodat één plus één drie wordt, en vier, enzovoort. Neem nu Philips Machinefabrieken, daar heb ik tien jaar op zitten azen. Aanvankelijk hadden zij 3.000 medewerkers en wij ook. Dat vond ik te zwaar om over te nemen. Als ze dan 20 miljoen winst maakten, zou het mij 200 miljoen euro goodwill kosten, nou, daar ben ik niet voor te vinden. Maar op een bepaald moment hadden zij nog maar 1.500 medewerkers en wij intussen 5.500. En de verliezen waren niet te hoog. Dat was het juiste moment.’

In België krijgen we Limburg moeilijk economisch opgetild na de sluiting van Ford Genk. Terwijl in Nederlands Limburg de magazijnen voor e-commercebedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, en u in Born een autofabriek hebt met 4.500 werknemers. Wat doen wij fout?

Van der Leegte: ‘De sociale lasten zijn bij jullie 15 procent hoger dan in Nederland. Punt. En aan de vakbonden schort ook wat. Die vinden het verkrijgen van gunstige afvloeiingsregelingen belangrijker dan de creatie van werk. Ze zijn te dominant. Ze zouden beter wat constructiever meedenken. In Nederland gaat dat vlotter.’

De sociale lasten zijn bij jullie 15 procent hoger dan in Nederland. Punt.

‘Bovendien zijn jullie, Belgen, niet enthousiast genoeg over jezelf. Te weinig chauvinistisch. We hebben ooit met VDL in Roeselare een busorder voor de Brusselse vervoersmaatschappij verloren aan Mercedes. Dan mag je op je kop gaan staan, maar niemand zal dan in de bres springen. Ook de Belgische overheid niet, al gaat het om een jaar werk voor 400 mensen. Ik begrijp dat een overheid moet rekenen en tenders uitschrijven, maar ze wilde niet luisteren naar onze argumentatie. Stom.’

Waar bent u nu mee bezig, nu u met pensioen bent?

Ondanks een omzetdaling van 400 miljoen euro in 2008, hebben we geen vaste medewerkers moeten ontslaan. Kijk, dat vind ik dan een overwinning

Van der Leegte: ‘Ik ben nog elke dag op het bedrijf. We hebben nu een nieuwe topman, die ik redelijk goed ken (lacht) (het gaat om zijn zoon Willem, red.). Daar loop ik regelmatig langs. Mijn agenda is iets minder gevuld en dat vind ik wel fijn.’

Uw carrière en zelfs uw leven valt bijna helemaal samen met uw bedrijf. Hebt u nooit het gevoel gehad iets te missen daarbuiten?

Van der Leegte: ‘Nee. Hoewel, ik ben natuurlijk wel heel vroeg begonnen. Een deel van mijn jeugd is er wel aan opgegaan. Ik heb me ook kapotgewerkt in die eerste jaren. Maar een leven zoals dat van mij is een jongensdroom. Je begint met het bedrijf van je vader dat fout loopt en je eindigt met een groep bedrijven die draait als een tierelier en waar de mensen geweldig prettig werken.’

Doet u wel eens iets buiten het bedrijf?

Van der Leegte: ‘Nou, ik heb wat paarden. Voorts een beetje golfen en voetbal kijken. Kijken, want zelf voetballen is er al lang niet meer bij. Zelfs toen het nog kon, mocht ik alleen maar meedoen als ze niemand anders hadden (lacht). Ik ben ontzettend tevreden over dit leven. Het doet me enorm plezier als ik overal in mijn bedrijven vriendschap en vrolijke mensen zie.’