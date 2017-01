'Bier is mijn lang leven'

Toen ze 34 jaar geleden een café zonder pils begon, verklaarden de grote brouwerijen haar gek. Vandaag geldt Daisy Claeys als de beschermengel van het Belgische streekbier en krijgt ze een ‘lifetime achievement award’ van de British Guild of Beer Writers.

Het bruine textielbehang met rozenmotief dateert van 1983 en de tegelvloer ligt er al honderd jaar. ’t Brugs Beertje, vlak bij het Belfort, is een bruine kroeg van de nostalgische soort. ‘Ik kocht ooit nieuwe stoelen, maar deed ze snel weer weg omdat ze hier totaal niet pasten’, zegt Daisy Claeys (60), terwijl Spaanse toeristen een foto van het interieur maken.

34 jaar lang zette Claeys hier honderden streekbieren in de etalage. Altijd met klassieke muziek op de achtergrond. ‘Muziek moet decoratief zijn. Bier degusteren en goede gesprekken, daar draait het om’, zegt ze gedecideerd. ‘Ik help elke klant een keuze te maken op basis van kleur, smaak en sterkte. Dat verveelt nooit, omdat het telkens weer een denkspelletje is.’

Was, eigenlijk. Want sinds begin dit jaar heeft Claeys haar café overgedragen. ‘Ik zal het missen, maar het is tijd om het rustiger aan te doen. Het was onwaarschijnlijk hard werken, al kan ik me geen plezantere stiel inbeelden. Ik had nooit tijd om te reizen, maar kreeg alle lagen van de samenleving en de hele wereld over de vloer.’

’t Brugs Beertje heeft een reputatie. Binnen- en buitenlandse bierfanaten spreken over ‘het Compostella voor bierliefhebbers’. De Amerikaanse site ratebeer.com prijst het als een van ’s werelds beste biercafés, op basis van beoordelingen van bierdrinkers. De British Guild of Beer Writers overhandigt Claeys volgende week zelfs een lifetime achievement award op een internationaal bierevenement in Damme.

‘Daisy redde jullie biercultuur van de vergetelheid’, zegt Roger Protz, een gereputeerde bierjournalist en lid van de British Guild of Beer Writers. ‘Toen Daisy in 1983 ’t Brugs Beertje opende, besliste ze geen pils te serveren. Dat was erg dapper, want grote Belgische brouwerijen overspoelden de cafés met pils. Je kon jullie streekbieren bijna nergens nog drinken.’

Hoongelach

‘De vrouw die onze streekbieren op de wereldkaart zette’, kreeg aanvankelijk hoongelach over zich heen. ‘De grote brouwerijen verklaarden me gek’, zegt Claeys, terwijl ze een stout inschenkt van de West-Vlaamse Dolle Brouwers, een kleine brouwerij in de buurt van Diksmuide. ‘Ze geloofden nooit dat we zouden slagen. De meeste cafés serveerden maar acht tot tien soorten bier.’

Claeys en haar inmiddels ex-man Jan De Bruyne presenteerden meteen 150 Belgische streekbieren, van kleinschalige familiebrouwerijen. Vandaag zijn dat er bijna 300, op de kaart per provincie gegroepeerd, van Henegouwen tot Limburg. ‘Als mensen toch pils vragen, stel ik altijd een licht, blond en helder alternatief voor, zoals de Brugse Zot. Als je de Belgische biercultuur wil beschermen, kan je geen pils serveren.’

Sommige klanten steigerden aanvankelijk, maar Claeys zette koppig door. ‘Ik serveer wat ik lekker vind. Ik heb een boon voor ambachtelijk lambiekbier, dat al van in het begin op de kaart staat. Het was destijds met uitsterven bedreigd, zelfs de brouwers geloofden er niet meer in. Vandaag is er een tekort aan dat soort bieren, vanwege de grote vraag. Het deed me dan ook veel plezier toen ik twee jaar geleden een prijs kreeg van de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren.’

Vandaag telt Vlaanderen zowat 250 gespecialiseerde biercafés, met geregeld zeventig tot honderd bieren op de kaart. Maar begin jaren tachtig was ’t Brugs Beertje een witte raaf. ‘Je had alleen Het Grote Ongenoegen en Kulminator in Antwerpen en De Hopduvel in Gent.’

Claeys kreeg haar passie voor bier van jongs af aan mee. ‘Bij mijn grootmoeder dronk ik altijd tafelbier. Daar is alles mee begonnen. Later begon ik brouwerijen af te schuimen en vakliteratuur te doorploegen. Ik heb altijd mijn eigen smaak gevolgd.’

Ze spreekt nog vol enthousiasme over nieuwe creaties. ‘Andy Préaris, van het West-Vlaamse Vliegende Paard Brouwers, creëerde net een tarwebier met rodebiet-infusie. Een heerlijk, subtiel biertje. Hij brouwt maar zes bakken.’

Toen Claeys met ’t Brugs Beertje begon, had ze al horeca-ervaring, en dus een stevig netwerk. Om klanten zat ze nooit verlegen. ‘De eerste tien jaar kregen we vooral Vlaamse bierliefhebbers over de vloer. En Nederlanders, die toen al beseften hoe bijzonder onze biercultuur is.’

The Beer Hunter

Gaandeweg ontpopte ’t Brugs Beertje zich tot een katalysator voor de internationale veroveringstocht van het Belgisch streekbier. Eind jaren tachtig nam de iconische Britse bierkenner Michael Jackson er de openingsscène van zijn tv-serie ‘The Beer Hunter’ op.

Tim Webb vatte er het idee op voor zijn boek ‘The Good Beer Guide of Belgium’. ‘Dankzij Jackson en Webb leerden eerst de Britten en nadien de Amerikanen de Belgische bieren kennen. Later doken we op in internationale reisgidsen en was de trein helemaal vertrokken’, zegt Claeys.

Het café lokt intussen een mix van binnen- en buitenlandse liefhebbers, van Nieuw-Zeeland tot China. ‘Ik kom hier al sinds 1986 tien keer per jaar’, zegt Chris Brown (61), terwijl hij van zijn Cuvée De Ranke nipt. Brown is een kenner, hij verkoopt 150 Belgische streekbieren in zijn speciaalzaak in Southampton.

‘Maar elke keer ontdek ik nog nieuwigheden. Daisy is erg bescheiden, maar haar café was lang een unieke springplank voor Belgisch streekbier. Nu heb je hier overal bierwinkels, maar midden jaren tachtig vond ik ze enkel op een klein schap bij een kaasboer. Ik ga Daisy echt missen’, zegt hij geëmotioneerd.

Claeys twijfelt er niet aan dat ’t Brugs Beertje ook zonder haar een toekomst heeft. ‘De 29-jarige nieuwe eigenaar, Dries Bouckaert. heeft jaren ervaring in een lokale speciaalzaak en gaf al aan niets te zullen veranderen. Dit café is qua omzet niet zo belangrijk voor de kleine brouwers, omdat we zoveel soorten serveren. Maar het blijft erg belangrijk om mensen ermee te laten kennismaken.’

De komende weken zal Claeys ook nog niet uit beeld verdwijnen. Ze helpt achter de schermen bij de heropstart. ‘En ik blijf sowieso komen. Bier is mijn lang leven.’