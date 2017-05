‘Incubatoren verhogen overlevingskans start-ups'

Nooit eerder waren er in België zoveel broedplaatsen voor jonge techbedrijven. En hun aantal blijft groeien, terwijl het aantal start-ups dat er jaarlijks bijkomt over zijn hoogtepunt heen lijkt.

Het is een monnikenwerk, geeft hij zelf toe. Al sinds 2013 houdt Omar Mohout, professor ondernemerschap aan de Antwerp Managementschool en expert voor Sirris (het innovatiecentrum van de technologische industrie), meticuleus elke wijziging in het start-uplandschap bij in een reusachtige databank. Elke dag nog vult hij die aan, dinsdag nog met de kapitaalronde van de dronestart-up Unifly, die 5 miljoen euro ophaalde. 2.000 start-ups en scale-ups (zie inzet) telt Mohout in zijn databank. ‘En dan nog heb ik ze lang niet allemaal’, zegt hij. ‘Je moet ervan uitgaan dat het echte aantal bijna dubbel zo groot is.’

Start-ups zijn als goudzoekers: de nieuwe technologie zijn de goud aders, de incubatoren bieden spades aan die hun werk vergemakkelijken. omar mohout expert sirris

Uit de gegevens van Mohout blijkt dat het aantal start-ups in België in 2010 een spectaculaire vlucht nam. In 2009 en de jaren ervoor draaide het rond 70 à 80 per jaar, het jaar erna ging het plots naar 184. Met dank aan Apple, dat net de iPad had gelanceerd en massaal appbouwers deed ontstaan. 2014 piekte op 258 start-ups.

Dat record ligt al even achter ons. Dit jaar zitten we - met nog één maand te gaan - op 99, vorig jaar op 218. Een dalende trend dus. ‘Het gaat in golven’, verklaart Mohout. ‘De pieken komen steeds in de slipstream van nieuwe deeltechnologieën: in 2010 hadden we de appbouwers, vorig jaar was er een eerste piek rond virtual reality. Vandaag zien we de blockchaintechnologie en het internet der dingen de grote trekker worden.’

Een goed idee

Nooit eerder was het zo makkelijk om een techbedrijf op te starten. ‘De kosten van hardware zijn weggevallen want de reken- en opslagcapaciteit zit in de cloud, en programmeertalen zijn voor veel mensen toegankelijk. Door de incubatoren verdwijnt ook de laatste hinderpaal om een start-up te beginnen. Incubatoren bieden een locatie en goede koffie, ‘pizzageld’ (de 10.000 euro waar ze de komende maanden mee voort kunnen), en mentoring door ervaren ondernemers. Het enige dat je nog nodig hebt voor een start-up is een goed idee.’

‘Start-ups zijn als goudzoekers’, zegt Mohout. ‘De nieuwe technologieën zijn de goudaders waarrond ze zich concentreren, de incubatoren zijn de spades die hun werk vergemakkelijken. België scoort Europees niet slecht in aantal kapitaalrondes. Ons land staat dit jaar qua aantal deals van minstens 750.000 euro op de zesde plaats (met 61 deals) na Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Spanje, maar voor Nederland en Zwitserland. Qua opgehaald kapitaal valt ons land wel uit de top tien.’

Als er één incubator is die zijn rol goed speelt, is het iMinds. bart van der roost CEO en medeoprichter neoscores

Start-ups zijn ook geen scale-ups. ‘Eigenlijk moet je kijken naar bedrijven met meer dan tien werknemers die al minstens 1 miljoen euro hebben opgehaald en vaak al een filiaal in het buitenland hebben. Pas dan hebben ze een impact op de economie. Start-ups zijn in feite irrelevant voor de economie.’

Van die scale-ups zijn er veel te weinig, aldus Mohout. ‘Op een totaal van 2.000 start-ups in onze database zijn er dit jaar slechts een 50-tal toegetreden tot de 1 miljoeneuroclub, ook al is dat evenveel als vorig jaar en bijna dubbel zoveel als in 2014. Voorbeelden zijn Teamleader, Sparkcentral, Showpad.’

Behalve met de financiering heeft het misschien ook te maken met het feit dat die eerste start-upfase zo vlotjes, zonder al te veel strubbelingen verloopt? Volgens Marijn Van Weele, commercieel analist bij de e-commercereus Coolblue, valt het woord incubator te veel samen met een couveuse. ‘Als start-ups die couveuse verlaten, gaat het vaak mis’, stelt hij in een opiniestuk in de Nederlandse zakenkrant het Financieele Dagblad. ‘Als je ze in het begin te veel geld geeft, kunnen start-ups ideeën uitwerken waar geen markt voor is.’

Dirk Van der Roost, de oprichter en CEO van Neoscores (onlineverkoop van digitale partituren) is dan weer tevreden over de incubatoren waarin zijn bedrijf kon opgroeien, van Startit@KBC via Idealabs tot iMinds. Hij vindt dat incubatoren hun start-ups de vrije loop moeten laten. ‘Als er één incubator is die die rol goed speelt, is het iMinds. Het heeft ons rustig laten doorgroeien, zonder ons op te jagen.’

Het succes van iMinds, tien jaar geleid door Wim De Waele (vandaag CEO bij de fintechincubator Eggsplore) blijkt ook uit de statistieken van Mohout. IMinds is nu gefuseerd met Imec in Leuven, maar pronkt qua aantal scale-ups op de tweede plaats van incubatoren in Europa, na de Microsoft Accelerator en voor Seedcamp, een Londense incubator die in 2007 is opgericht door een 30-tal Europese investeerders.

start-up of scale-up? Start-up (in de databank van Omar Mohout): startende bedrijven met vooral immateriële activa (software, patenten, merken, kennis, data), geen e-commerce dus. Ook geen biotech, want dat is een ‘totaal ander ecosysteem’. Scale-up: Vanaf meer dan tien werknemers. Met meer dan 1 miljoen euro kapitaal en een filiaal in het buitenland. Bestaat minstens tien jaar. Groter dan scale-up: beursgenoteerd of meer dan 100 werknemers.

Kwaliteitsfilter

Ook Mohout is overtuigd van het nut van incubatoren. 27 procent van de bedrijven die uit een acceleratieprogramma komen, groeit door naar een scale-up. Ook belangrijk, 22 procent van alle investeringstransacties gaat naar bedrijven uit een incubator. ‘Een incubator is een kwaliteitsfilter: hij scheidt het kaf van het koren en vermindert zo het risico voor investeerders.’

Hoewel het aantal start-ups de jongste jaren terugviel, groeit het aantal Belgische incubatoren nog steeds. Alleen al dit jaar kwamen er minstens vijf bij, waaronder Watt Factory, Sinnolabs en The Birdhouse in Gent, eHealth Accelerator in Brussel en Digital Attraxion in Charleroi.

Intussen zijn er - de veredelde coworkingspaces en elkaar overlappende incubatoren afgetrokken - een 35-tal. ‘Je kan dat een wildgroei noemen, zoals je soms hoort. Natuurlijk zou er beter wat meer structuur en marketing in zitten. Bij ons heeft zowat elke stad haar initiatief. Dat verkoopt niet zo goed. Nederland groepeert bijvoorbeeld alle initiatieven tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht onder de internationale noemer Amsterdam Start-up Delta. Maar hoe dan ook: elk initiatief dat ondernemerschap ondersteunt, vind ik prima. Een Ford Genk of een Caterpillar komt nooit meer terug.’