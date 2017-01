Leysen: 'Hervorming vennootschapsbelasting is absoluut nodig'

Thomas Leysen is voorzitter van Umicore én KBC én Mediahuis.‘De hervorming van de vennootschapsbelasting die vandaag op tafel ligt, is absoluut nodig. Het moet eenvoudiger. Er zijn veel aftrekposten die geschrapt kunnen worden, zodat het op een budgetneutrale manier kan.’

Premier Charles Michel heeft afgelopen week de Vlaamse partijvoorzitters dicreet gepolst over de hervorming van de vennootschapsbelasting, een dossier dat al maanden vast zit. In een weekendinterview met deze krant zegt Thomas Leysen, een voormalig voorzitter van het VBO, dat die hervorming er absoluut moet komen. ‘Het moet eenvoudiger. Er zijn veel aftrekposten die geschrapt kunnen worden, zodat het op een budgetneutrale manier kan.’

Hij is, zoals vele ondernemers fel gekant tegen een meerdwaardebelasting: ‘Ook bedrijfsleiders verwarren soms hun eigenbelang met het algemeen belang zoals vele andere maatschappelijke actoren. Ik hoop dat u mij daarop niet al te vaak kunt betrappen. Ik ben niet tegen belastingen, ook niet tegen belastingen op kapitaal.

Maar ik vind dat er vandaag al voldoende belast wordt op kapitaal. De roerende voorheffing op dividenden werd op enkele jaren opgetrokken van 15 naar 30 procent. Een meerwaardebelasting zou weinig toevoegen, en vooral veel averechtse effecten hebben.’

Voorts vindt Leysen wel dat ons land vandaag goed bestuurd wordt. ‘Ik stel toch vast dat er sinds het aantreden van de regering, 2,5 jaar geleden, 100.000 jobs zijn gecreëerd. Dat is niet niets. Toen ik VBO-voorzitter was heb ik een keer in een interview gezegd: we moeten opletten dat we geen Griekenland aan de Noordzee worden. Toen verloren we concurrentiekracht aan de ons omliggende landen. Vandaag hebben we een stuk concurrentiekracht teruggewonnen. De voorbije twee jaar zijn wel wat bakens verzet. Bijvoorbeeld op vlak van het optrekken van de pensioenleeftijd.’

De regering Michel krijgt van hem een voorlopig goed rapport: 'Maar er is een grote maar. Onze overheidskost blijft te hoog in vergelijking met ons omringende landen. En voor mij kan de balans ook enkel positief zijn als de Vlaamse en de federale regering erin slagen een kentering op vlak van mobiliteit teweeg te brengen. Antwerpen, Brussel… We rijden ons overal vast. En er is nog geen begin van oplossing. Dat is onaanvaardbaar. Mobiliteit is zo belangrijk. Niet enkel voor bedrijven, voor alle burgers. Ik kan niet begrijpen dat op dat vlak zo weinig vooruitgang wordt geboekt.'

