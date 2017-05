'Vermogensbelasting, waarom niet?'

Ondernemer Guido Dumarey pleit voor een rechtvaardiger fiscaliteit. Een vermogensbelasting is daarbij geen taboe. 'Zolang die maar niet het geld treft waarmee ondernemers investeren.'

Acht jaar nadat zijn technologieholding Punch roemloos ten onder ging, gaan de zaken weer goed voor Guido Dumarey. In zijn Franse fabriek, die hij in 2013 overnam van GM, rollen jaarlijks 400.000 automatische versnellingsbakken van de band, goed voor een omzet van meer dan 400 miljoen euro. Om in te spelen op de opkomst van de hybride wagens, wil de West-Vlaming nieuwe overnames doen bij de zuiderburen.

Maar naar België keert hij voorlopig niet terug. 'Dit is het land van de gemiste kansen', zegt hij in een gesprek met De Tijd. 'Je moet het systeem van automatische indexering eens uitleggen in het buitenland. Iedereen verklaart ons gek. We zijn welvarend, ja, maar we zijn in slaap gevallen.'

‘Sloop onze ingewikkeld fiscaliteit, en maak er een eenvoudig en rechtvaardig systeem van.' Guido Dumarey

Dumarey legt de schuld niet enkel bij de loonkosten, maar ook de fiscaliteit. ‘Sloop de hele boel, en maak er een eenvoudig en rechtvaardig systeem van. Daarbij mag je gerust een vermogensbelasting invoeren, ja. Zolang je enkel het kapitaal belast waarmee mensen rentenieren of dat ze in vastgoed steken. Maar van het geld dat wij ondernemers gebruiken om opnieuw te investeren, moeten ze afblijven.’

Macron

Het ontbreekt ons land ook aan ondernemerschap, zegt Dumarey. ‘Mijn moeder is van Nederlandse afkomst. Zij formuleerde het zo: een Nederlandse ondernemer heeft een grote fabriek en woont in een klein huis. Een Vlaamse werkgever heeft een groot huis en een kleine fabriek.'

'Negen miljoen Fransen houden na hun vaste kosten nog tien euro per dag over om te spenderen. Dat is toch schandalig?' Guido Dumarey

En alhoewel hij de kriebels krijgt van het arbeidsklimaat in Frankrijk ('Het arbeidswetboek telt hier 3.325 pagina’s en 8.325 artikels. En het wordt steeds dikker'), is hij er toch van overtuigd dat Emmanuel Macron het land weer op het goede spoor kan zetten. 'Als gewezen zakenbankier weet hij hoe de economie ineen zit. Niet onbelangrijk als je weet dat hij 62 belangrijke participaties in grote bedrijven te managen heeft. Politieke mensen van zijn leeftijd hebben meestal geen kaas gegeten van de financiële wereld.'

De grote populariteit van Marine Le Pen ligt volgens Dumarey aan de huidige ongelijkheid in Frankrijk. 'Negen miljoen Fransen houden na hun vaste kosten nog tien euro per dag over om te spenderen. Dat is toch schandalig? De middenklasse in Europa is aan het sterven. We zullen Frankrijk en Europa enkel kunnen redden van het populisme als we investeren in de zwaksten van de maatschappij.'

