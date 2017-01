Voertuigindustrie biedt 600 nieuwe jobs

Een dertigtal bedrijven uit de voertuigindustrie heeft momenteel 600 openstaande vacatures in ons land, zo blijkt uit een rondvraag van technologiefederatie Agoria naar aanleiding van het autosalon van Brussel. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar mensen met kennis rond elektrische mobiliteit, zoals bij autobouwer Audi Brussels, toeleverancier C-Mac Elektromag in Ronse en busbouwer VDL in Roeselare.