'België mag Belfius niet uit handen geven'

CEO Marc Raisière pleit voor de verankering van de Belgische bank-verzekeraar.

Raisière verwelkomt ons in zijn kantoor op de 34ste verdieping van de Rogiertoren in Brussel naar aanleiding van de vijfjarige verjaardag van de val van Dexia en de eerste jaren van Belfius. Als we hem erop attenderen dat hij in hetzelfde bureau zit als zijn Dexia-voorgangers Miller, Mariani en De Boeck, lacht hij wat groen.

Voor de CEO is Belfius een 'Belgische parel'. En dat wil hij liefst zo houden. 'Belfius mag niet verkocht worden. Er is hier nog veel waarde te creëren. Dat mag België niet uit handen geven', aldus Raisière. 'De staat heeft geen énkele reden om Belfius te verkopen. En zeker niet aan een buitenlandse groep.'

'Begin bij mij niet over schaalvoordelen of risicospreiding: dat is de taal van consultants en zakenbankiers die commissies willen binnenrijven door Belfius te verkopen. Dat een regering 100 procent aandeelhouder blijft van een bank stoort me niet. Maar misschien is het beter om een partner te vinden die 15 tot 30 procent koopt van de bank. Of om een dergelijk belang naar de beurs te brengen. Al ligt er daarover vandaag geen enkel plan op tafel.’

Over de nalatenschap van Dexia is hij niet echt te spreken. 'Ik ga hier niet over het Dexia-management spreken. Maar banken en verzekeraars beheren risico’s. Volgens mij moeten er daarom risicobeheerders aan het hoofd van dat soort bedrijven staan (...) Denken dat je internationale risico’s vanuit één land kan beheren is verkeerd. Ik heb erin geloofd, maar nu niet meer. Kijk maar naar wat met Deutsche Bank de laatste tijd gebeurt.'

