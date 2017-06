Vlaamse twintigers maken duurzaam wonen betaalbaar

Iedereen heeft de mond vol van ecologisch bouwen. Maar in de praktijk is duurzaamheid weggelegd voor wie het kan betalen. Twee Vlaamse twintigers willen daar verandering in brengen.

‘Wordt dit een ecowijk of een eurowijk?’ Dat vroeg de Gentse PVDA’er Tom De Meester zich vorige maand in De Morgen af, over de plannen voor een nieuwe duurzame woonwijk die op de Gantoise-site in Gentbrugge wordt ontwikkeld. Die nieuwe wijk moet een voorbeeld worden van duurzaamheid, met passiefwoningen en een beperkte CO2-uitstoot. ‘Een voorbeeldwijk voor de 21ste eeuw’, aldus het stadsbestuur. Mooi. Maar niet goedkoop. Appartementen zijn te koop vanaf 240.000 euro. En voor sociale woningen is er geen plaats, tot ergernis van De Meester.

De discussie die daaruit voortvloeide, legt een maatschappelijk pijnpunt bloot. Iedereen wil graag meer ecologisch bewust leven, maar het is slechts weinigen gegeven ook effectief de stap naar anders gaan leven te zetten. Zelfs voor jonge tweeverdieners is dat soort duurzaamheid vaak onbereikbaar. Over die uitdaging geraakten de jonge techondernemers Wouter Nuytten en Lothar De Keyne maanden geleden aan de praat. De gesprekken mondden uit in een plan.

Samen richtte het duo het bedrijf Human Districts op, wat in de kern een projectontwikkelaar is. Maar Nuytten en De Keyne vullen die definitie niet traditioneel in. Het doel is duurzaam bouwen toegankelijk maken voor wie het minder breed heeft. Betaalbaar wonen, mét een blik op de toekomst.

Consortium

Om dat doel te bereiken brachten Nuytten en De Keyne een consortium van bedrijven samen, gaande van atypische bouwbedrijven (Skilpod, Ark-shelter), zonne-energie (FuTech), energiemanagement (Smappee), regenwaterzuivering (Bosaq), elektrische laadpalen (Mobility+, EV-Box) tot voedselproductie (Rooffood, Avani, Vash Aquaponics, Urban Smart Farm). Die partners stapten mee in het kapitaal van de vennootschap. ‘Wij zijn eigenlijk de lijm die het geheel samenhoudt’, zeggen Nuytten en De Keyne.

Human Districts werkt via Skilpod en Ark-shelter met niet-traditionele bouwmethoden. Beide bedrijven werken hun constructies volledig af in een atelier, om ze dan met een kraan op locatie te plaatsen, als een soort bouwblokken. ‘Dat maakt het bouwen veel efficiënter en het drukt de prijs’, zegt Nuytten. ‘We kunnen nu 80 m2 oppervlakte afwerken voor minder dan 100.000 euro, exclusief btw.

Ook de duurzaamheid wordt betaalbaar gehouden. Human Districts doet de investering in de ecologische technologie, om vervolgens een vast tarief aan te rekenen voor zaken als water, elektriciteit en afvalverwerking. Zo kan iedereen gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen in duurzame technologie, zonder grote voorafbetalingen.

Eerste project

Human Districts begint binnenkort met een eerste project. In een West-Vlaams dorp mag het een soort ecologisch zorgdorp voor senioren ontwikkelen. Maar de echte ambitie ligt meer in de steden, zegt De Keyne. ‘Daar is veel potentieel om bijvoorbeeld leegstaande woningen te herontwikkelen. Onze bouwmethodes zijn daar ideaal voor.’

Onze manier van werken maakt het mogelijk steden op termijn te transformeren. Wouter Nuytten Medeoprichter Human districts

‘Onze steden zijn aan een snel tempo aan het verouderen’, vult Nuytten aan. ‘Onze manier van werken maakt het mogelijk om op termijn steden echt te transformeren. We beseffen dat zoiets niet eenvoudig wordt. Maar ons model klopt.’

Om zijn ambitieuze doel te bereiken werkt het duo aan de oprichting van een vastgoedfonds. Dat moet gronden en leegstaande gebouwen opkopen en herontwikkelen voor verkoop of verhuur. Daarnaast wordt druk genetwerkt met steden, lokale overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen om te bekijken wat mogelijk is.

‘We zijn geen liefdadigheidsinstelling’, sluit Nuytten af. ‘We zijn een bedrijf dat winst wil maken. Maar daarnaast willen we hiermee vooral een positieve evolutie in gang zetten. We willen impact.’