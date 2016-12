‘Ik had misschien wat vaker het podium moeten beklimmen'

‘Big is bad. Er is veel wantrouwen tegen multinationals. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat we deel uitmaken van de oplossing, niet van het probleem.’ De Vlaming Paul Bulcke zwaait weldra af als topman van het Zwitserse Nestlé. Hij blikt terug op 39 jaar carrière bij het grootste voedingsbedrijf ter wereld. Zijn acht jaar als CEO waren niet de gemakkelijkste.