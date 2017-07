Luchthaven plant toprestaurant

Brussels Airport wil een gastronomisch restaurant met zicht op het tarmac, dat voor iedereen toegankelijk is. Dat zegt CEO Arnaud Feist in een interview met De Tijd.

Feist wil de luchthaven commercieel aantrekkelijk maken, ook voor niet-reizigers. Daar hoort ook een toprestaurant bij van een bekende chef.'Er lopen gesprekken, jawel. En ik mik op een grote naam.' Wie dat wordt, wil hij nog niet kwijt. Zelf is de topman van de luchthaven alvast grote liefhebber van de Brusselse restaurants Bonbon, Le Chalet de la Fôret en Sea Grill.

Brussels Airport wil ook buiten de luchtvaart een commerciële hub worden, door zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Deloitte verhuisde al zijn kantoor naar de luchthaven, en ook KPMG en Microsoft hebben plannen in die richting. In de transitzone wil Feist een wellness- en fitnesscomplex.

Politiek landschap

De privé-aandeelhouders van Brussels Airport, het Canades pensioenfonds Ontario Teachers Pension Plan op kop, willen over de volgende vijf jaar 1 miljard investeren. Maar Feist beseft dat de discussie over de geluidsnormen en ons complexe politieke landschap een handicap blijven. ‘In Istanbul zijn ze uit het niets de grootste luchthaven ter wereld aan het bouwen. Na drie jaar gaat die al open in een eerste fase. Voor onze nieuwe pier hebben we in die tijd nog geen bouwvergunning. Maar wij concurreren wel met die landen, hé!’

Hoe kunnen we nog grote projecten bouwen in dit land? We hebben meer ambitie nodig. Arnaud Fest CEO Brussels Airport

De topman windt zich op: ‘Hoe kunnen we nog grote projecten bouwen in dit land? Kijk naar de heisa rond het nationaal voetbalstadion. Ons communautaire systeem is wat het is, en ik respecteert dat. Maar dat betekent niet dat we geen ambitie mogen hebben met dit land. Weet je dat deze luchthaven in 1958 de eerste ter wereld was met een eigen treinstation? Ons land heeft opnieuw zulke grote, ambitieuze projecten nodig. En het enige wat we als privé-investeerders vragen, is een goed kader om waarde en jobs te creëren. Dat mis ik hier, en ik denk niet dat ik de enige manager ben die zo denkt.’

Ontbijt met Arnaud Feist: zaterdag in De Tijd.