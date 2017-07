‘Om goed te onderhandelen heb je geen pokerface nodig'

Ook in de luchtigheid van de zomer is er plaats voor diepgang. In Summer School doceren vier topexperts evenveel levenslessen die we kunnen toepassen in leven en werk. Les één van onderhandelingsexpert Katia Tieleman. Laat haar los in een Marokkaanse soek, en ze biedt af tot een vierde van de prijs. Mét complimenten van de verkoper. Tieleman weet hoe ze haar zin kan krijgen. ‘Maar goed en duurzaam onderhandelen betekent ook dat je de ander helpt bij het bereiken van zijn doelen.’