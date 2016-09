Belgische streamingapp toont waar het feestje is

Look: streamen op aanvraag. © look

Met de mobiele app Look, ontwikkeld door een Belgisch-Amerikaans duo, kan je een live videostream aanvragen op een locatie naar keuze.

Van verveelde tieners in hun slaapkamer tot Turkse burgers die een staatsgreep proberen te stoppen: meer en meer mensen delen via een persoonlijke videostream hun leven met de rest van de wereld. Twitter kocht de mobiele app Periscope, Facebook lanceerde een streamingdienst en YouTube (Google) zet steeds meer in op het live uitzenden van evenementen. Ook minder bekende namen als Upclose en Kanvas hebben zich op live streaming gegooid.

Het is niet eenvoudig om tussen al die apps nog een plaatsje onder de zon te vinden, maar twee Belgische ondernemers - één in Brussel, één in San Francisco - hopen met hun app Look toch een eigen niche aan te boren. Gebruikers van de app kunnen een videostream aanvragen bij andere gebruikers die zich ergens anders bevinden. Dat is de omgekeerde filosofie van klassieke streamingapps als Periscope, waarbij iedereen zijn eigen stream uitzendt en de kijkers kunnen grasduinen in het aanbod.

‘Zo’n pushmodel creëert een overaanbod van irrelevante content. Wij geloven dat een vraaggestuurd, locatiegebaseerd model meer relevante content oplevert’, zegt medeoprichter Ludwig Dumont. ‘Denk aan een surfer die even wil checken hoe het weer aan de kust is, of iemand die wil uitvissen waar de leukste feestjes aan de gang zijn.’

Wie de app opent, krijgt een kaart te zien met de locaties van gebruikers die bereid zijn om te streamen. ‘Je kan dan een algemene vraag stellen aan een grote groep mensen in een gebied, bijvoorbeeld: ‘Toon me wat er in San Francisco allemaal gebeurt.’ Als je meerdere filmpjes krijgt, kan je die na elkaar bekijken. Je kan op een stream reageren met emoji’s (figuurtjes die een emotie uitdrukken) en je kan de streamers achteraf een bedankje sturen. Daarnaast kan de app ook gebruikt worden om een stream op te vragen op een heel specifieke locatie, zoals een bepaald café.’

Look is geen platform voor marathonuitzendingen. De streams moeten ‘snackable’ zijn: ze mogen maximaal 20 seconden duren en je kan ze delen via sociale media. Een ander snufje is de mogelijkheid om op filmpjes te stemmen. Bij elke ‘upvote’ blijft een filmpje tien minuten langer te bekijken voor het van het platform verdwijnt.

Look heeft nog veel te bewijzen, maar verzamelde in zijn eerste twee maanden al ruim 5.000 testgebruikers. ‘We hebben de app onder meer getest tijdens het Hongaarse dancefestival Balaton Sound, en we praten nu ook met Pukkelpop’, zegt Dumont. Look werd eerder dit jaar geselecteerd voor de Crunchies, de jaarlijkse start-upwedstrijd van de techsite TechCrunch. Op het nieuwe festival Viva Tech in Parijs was het bedrijf door de tv-zender TF1 geselecteerd als beloftevolle mediastart-up.

Dumont ziet vooral nuttige toepassingen in domeinen als reizen, evenementen en journalistiek. Een duidelijk verdienmodel is er evenwel nog niet. ‘Onze eerste focus ligt op de toegevoegde waarde voor de gebruikers. En dat zijn vooral millennials in stedelijke gebieden die erop uit zijn dingen te ontdekken.’

Look haalde al 250.000 dollar startkapitaal op, onder meer bij Viralety Ventures, een start-upfonds waarin onder anderen de Belg Michael Goossens participeert. ‘Als we op schema blijven, verwacht ik in het vierde kwartaal een tweede ronde te doen, wellicht van 1 à 1,5 miljoen’, zegt Dumont. Mogelijk wordt dan een Android-versie ontwikkeld, naast de bestaande iOS-versie.

Dumont richtte eerder de nieuwssite Technologium op en werkte voor de Brusselse accelerator Co.Station. Een jaar geleden verhuisde hij naar San Francisco om er een incubator op te zetten voor BelCham, de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel. Hij kwam er in contact met een andere Belg, Donald Staar, die het eerste idee voor de app had.