Zijn squads zoveel beter dan teams?

De bank ING wil meer gaan werken zoals de muziekdienst Spotify. ‘Agile’ in plaats van flexibel. En met ‘squads’ in plaats van teams. Maar is dat wel zo’n goed idee? ‘Het is de zoveelste organisatiehype. Niemand weet zeker of die ook ergens op slaat.’ Sofie Vanlommel en Ben Serrure