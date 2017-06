'Over tien jaar is VRT totaal ander bedrijf'

De digitale revolutie zal de VRT grondig veranderen, zegt gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts. Voor het eerst sinds zijn aanstelling geeft hij kritiek op de interne werking en waarschuwt hij voor nieuwe ontslagen.

'Disruptie is het modewoord van het moment. Elke bedrijfssector heeft in zijn geschiedenis voor ingrijpende wijzigingen gestaan. Maar de snelheid waarmee het nu gebeurt, is ongezien,’ zegt Paul Lembrechts in een weekendinterview met De Tijd. Betekent dit dat de VRT over tien jaar een totaal ander bedrijf zal moeten worden? ‘Absoluut. Alleen kan ik op dit moment niet exact voorspellen welk bedrijf. Niemand kan dat.’

De opkomst van sociale media, Netflix en binnenkort ook Amazon zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te bereiken via de televisie. ‘Onze series, zoals Thuis en Beau séjour, scoren wel nog goed bij een jonger publiek. Maar voor nieuws haken ze af. Dat baart me grote zorgen, ja. Want hoe kan je je nog een deftige visie vormen op onze maatschappij als je enkel afgaat op spectaculaire headlines die je enkele seconden voor ogen krijgt?’

De redenering was altijd: wat wij als openbare omroep maken, moet top zijn. En als daar wat extra dure camera’s voor bij moesten, was dat maar zo. Paul Lembrechts gedelegeerd bestuurder VRT

Lembrechts wil daarom het intern ondernemerschap binnen de zender aanwakkeren. ‘Ik hamer daar enorm op,’ zegt hij. ‘En dat lukt ook: door de digitalisering slopen we steeds meer muren tussen afdelingen.’

Toch geeft hij toe dat de VRT geen bedrijf als een ander is. ‘Ik ben iemand die graag op basis van feiten werk, en heel vaak zijn dat cijfers. Hier was die cijfermatige insteek wat afwezig. De redenering was altijd: wat wij als openbare omroep maken, moet top zijn. En als daar wat extra dure camera’s voor bij moesten, was dat maar zo. Het mocht kosten wat het wilde. Ik ben de laatste die zal zeggen dat onze programma’s niet goed moeten zijn, maar er bestaat ook nog zoiets als prijs-kwaliteitsverhouding. Kwaliteit is belangrijk, maar efficiëntie ook. Zeker als je weet dat onze middelen niet zullen toenemen in de toekomst.’

Er zijn vijftig jobs bedreigd, en ik wil er alles aan doen om dat te vermijden. Paul Lembrechts gedelegeerd bestuurder VRT

Lembrechts is opgelucht dat het vorige sociaal plan, waarbij uiteindelijk tweehonderd banen sneuvelen, zonder sociaal conflict is rondgeraakt, maar kijkt al vooruit naar de toekomst. ‘Onze personeelskosten mogen slechts 43 procent van onze ontvangsten uitmaken. Maar bij de vorige begrotingsronde heeft de Vlaamse regering beslist dat de werkingskosten niet geïndexeerd worden. Als dat zo blijft, groeit de verhouding scheef, want de lonen stijgen natuurlijk wel met de index. Over vier jaar is dat niet meer houdbaar. Dan komen de personeelskosten boven de afgesproken grens, en moeten we weer ingrijpen. Er zijn vijftig jobs bedreigd, en ik wil er alles aan doen om dat te vermijden.’

Lembrechts geeft voor het eerst ook een inkijk in zijn professionele netwerk. Hij gaat af en toe te rade bij minister van Justitie Koen Geens, een vroegere klasgenoot, bij communicatiestrateeg Jan Callebaut, al jarenlang adviseur van de VRT, Koen Van Gerven van bPost, een oud-collega van de Generale Bank en Wouter Devriendt, CEO van Dexia, die een goede vriend is uit zijn tijd bij ABN Amro.

