Eerste hoofdredacteur De Tijd overleden

Eugène Magiels stond twintig jaar aan het hoofd van wat toen De Financieel Economische Tijd (FET) heette.

'Eugène Magiels heeft altijd achter de schermen gewerkt. Hij wilde niet in de media komen, ook niet als hoofdredacteur van de FET', reageert Geerdt Magiels op het overlijden van zijn pa. 'Het is niet voor niets dat in het eerste jaar van de krant geen namen onder de artikels stonden. Samen voor kwaliteit was zijn motto.'

De 93-jarige Antwerpenaar overleed donderdag, amper drie maanden na het heengaan van zijn vrouw. 'Hij kon het verdriet niet aan.'

Magiels was in 1968 de eerste hoofdredacteur van wat toen De Financieel Economische Tijd (FET) heette, het dagblad dat door het Vlaams Economisch Verbond (VEV) werd opgericht. Hij had er toen al een carrière opzitten als hoofdredacteur van het gezinsblad De Bond. Nog daarvoor was hij verantwoordelijk voor de economiepagina bij het blad De Vlaamse Linie, een uitgave van de Jezuïeten.

Enkele jaren geleden schetste Magiels in De Tijd het niemandsland waarin de allereerste FET ooit verscheen: 'Er bestond in die tijd gewoon geen degelijke economische informatie in het Nederlands. Iedereen die in de beurs geïnteresseerd was, kocht het Franstalige L'Echo de la Bourse. Die was dagelijks vanaf 17 uur te koop in de Antwerpse krantenkiosken. En dan had je nog de zaterdageditie van La Libre Belgique, die toen ook veel invloed had in Vlaanderen. Dat was het zo'n beetje.'

De krant was in de beginperiode 15 mensen groot. Magiels: 'En dat is ruim geteld. Daar was de jongedame die elke dag op haar brommer de teksten naar de drukkerij bracht, ook bijgeteld.' Ter vergelijking: Mediafin, het bedrijf boven De Tijd en de Franstalige L'Echo, telt vandaag 230 werknemers.

Magiels las nog elke dag De Tijd. 'Hij was nog heel helder. Hij heeft net nog 'De geheugenhut' van de Britse historicus Tony Judt gelezen', zegt zoon Magiels.