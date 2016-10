‘De digitale revolutie zal geen jobs vernietigen'

De digitale revolutie verhoogt ongemerkt de productiviteit, zal netto geen jobs vernietigen en levert almaar betere producten af. Google-hoofdeconoom Hal Varian toont zich een onverbeterlijke techno-optimist.

Het carrièreadvies van Varian voor studenten? ‘Iets doen in het verlengde van een goedkoop en alom beschikbaar goed: data.’ Datawetenschapper bijvoorbeeld, van wie Varians werkgever Google er 300 telt. Hij moet zowat hun oppergod zijn.

Als ‘econoom van Nobelprijskaliber’ - dixit de KU Leuven, waar Varian gisteren de eerste lezing van de Econopolis Leerstoel gaf - legde hij niet alleen de basis van de ‘informatie-economie’ als discipline. Als hoofdeconoom van de Amerikaanse technologiereus Google bouwde Varian mee aan een dominant bedrijf in dé grondstof van de 21ste eeuw.

Die dominantie creëert groeiende ongerustheid, onder meer bij de Europese Commissie, die enkele onderzoeken naar machtsmisbruik door Google opende. Daarover mogen we geen vragen stellen tijdens ons interview.

BIO Hal Varian > 69-jarige hoofdeconoom van Google (sinds 2002), waar hij veilingen voor de verkoop van onlineadvertenties opzette en mee de strategie bewaakt. > Emeritus hoogleraar van de University of California in Berkeley. Pionier in de informatie-economie. > Coauteur van ‘Information Rules’ en van twee invloedrijke handboeken over economie.

Maar in een panelgesprek maandag in Brussel en in een column in de Britse zakenkrant Financial Times had Varian een duidelijke boodschap: de techsector is enorm concurrentieel, ‘misschien zelfs te concurrentieel voor gevestigde bedrijven’.

Kleine start-ups kunnen als ware ‘micromultinationals’ met minimale kosten de grote spelers het vuur aan de schenen leggen. Geen reden tot paniek dus. Ook niet over de vernietiging van jobs.

ING schrapt 3.500 jobs in België, vooral als gevolg van de digitalisering. Zal de digitale economie massaal banen vernietigen?

Hal Varian: ‘Tijdens een lunchgesprek met Belgische economen hoorde ik toch scepsis. De technologische verandering is al 15 jaar bezig. Het is dan ook niet duidelijk dat dat nu de oorzaak van de ontslagen bij ING is.'

'Wel zit je met een uitzonderlijk lagerenteklimaat, waarin het moeilijk werken is voor banken. In de VS heeft de introductie van bankautomaten alvast niet tot een daling van het bankkantoorpersoneel geleid. In plaats van geld te overhandigen ging het personeel andere diensten verlenen, zoals hypotheekverstrekking.’

‘Bij elke economische revolutie de voorbije eeuwen werd gewaarschuwd voor minder jobs, maar dat is nooit gebeurd. Dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Wat je wel telkens zag, is dat de werkweek korter werd met meer tijd voor ontspanning en dat nieuwe jobs in de plaats kwamen.’

De ontginning van big data moet de digitale revolutie voeden. Hoever staan we daarmee?

Varian: ‘In beeldherkenning, machinevertalingen en stemherkenning zijn grote stappen gezet. Een bedrijf als Kaggle, waar ik adviseur ben, laat toe iemand met data maar zonder expertise te linken aan iemand met expertise maar zonder data.'

Als gebruiker geef je data weg om betere producten te krijgen, niet zomaar in ruil voor gratis diensten. hal varian hoofdeconoom google

'Daar komen mooie toepassingen uit, zoals voorspellen wanneer iemand klaar is om uit een ziekenhuis ontslagen te worden, of het signaleren van het begin van parkinson aan de hand van de trillende handen die je smartphone registreert. Dat laatste roept vragen op over privacy, maar iemand met parkinson in de familie wil misschien die app downloaden.’

Dreigt de groeiende bekommernis om privacy niet het vertrouwen van consumenten in digitale toepassingen te ondermijnen?

Varian: ‘De persoonlijke data die een bedrijf verzamelt, zijn een nevenproduct van zijn andere activiteiten. Data laten toe snel problemen te ontdekken en het product te verbeteren. Bedrijven doen dat omdat ze met elkaar concurreren, in auto’s of in zoekresultaten. Als gebruiker geef je data weg om betere producten te krijgen, dus niet zomaar in ruil voor gratis diensten. Er zijn ook controles op het gebruik van data.’

Heeft Google geen dominante positie door zijn ongeëvenaarde toegang tot zoekresultaten? Waarom die gebruikersdata niet delen en andere ondernemers de kans bieden ermee te innoveren?

Varian: ‘Als je over marktdominantie praat, moet je naar geld kijken. Google verdient enkel geld met advertenties, en die zijn goed voor slechts 5 procent van de zoekopdrachten van gebruikers. Alle andere diensten die Google aanbiedt, worden daarmee betaald.'

'Bovendien is er veel concurrentie voor advertenties. 55 procent van alle zoekopdrachten naar producten begint op Amazon, en slechts 30 procent op zoekrobotten.’

‘Wat het delen van data betreft: het is waar dat data nuttig kunnen zijn. Maar als je focust op het nut voor marketingdoeleinden, dan zijn recente data belangrijk. Als je op zoek bent naar een nieuwe fiets, moeten adverteerders je nu kunnen vinden. Daarvoor heb je enkel data van de voorbije dagen nodig. Het idee dat je een hele geschiedenis aan data nodig hebt, is dan ook fout.’

U staat bekend als een techno-optimist. Is er niets over de digitale toekomstdat u zorgen baart?

Varian: ‘Cyberoorlogsvoering en de fragiliteit van systemen zijn een bezorgdheid. Maar het gaat om geïsoleerde problemen die opduiken bij elke nieuwe technologie.’

Wat met het gevaar van hypes?

Varian: ‘Dat is een probleem, zoals Google Flu Trends (het voorspellen van griepepidemieën op basis van zoekresultaten, red.) illustreerde nadat de twee mensen die het project hadden geleid weggingen en de accuraatheid verslechterde. Het is ook overdreven te stellen dat ‘machine learning’ alle problemen zal oplossen: het kijkt naar correlatie - hoe verschillende zaken samen bewegen - maar daarmee heb je nog geen oorzaak en gevolg vastgesteld.’

De digitale revolutie zou zich niet vertalen in productiviteitswinsten voor onze economie.

Varian: ‘Dat is een kwestie van meetproblemen. Het integreren van een camera in de smartphone deed het bruto binnenlands product krimpen omdat de verkoop van klassieke camera’s was gekelderd, maar intussen maken we veel meer foto’s en nog wel gratis ook. Dat is een enorme winst, maar die zit niet in het bbp.’