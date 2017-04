'Technologie moet een bewustzijn krijgen'

Digitaal detoxen? Dat is iets voor oude mensen. Willen we echt minder last hebben van technologie, dan moeten we ze nog veel verder in ons leven laten opgaan, zegt MIT-professor Pattie Maes.

Pattie Maes doet onderzoek naar de relatie tussen mens en technologie in het Media Lab van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology.

‘Bedenk even hoe belangrijk je smart­phone is in je dagelijkse leven. En vergelijk dat nu eens met hoe je zo’n ding bedient. Je gebruikt je twee duimen voor de input, en voor de output moet je terugvallen op een klein schermpje. En elke keer dat je het ding gebruikt, eist het je volledige aandacht op. Dat is geweldig inefficiënt en beperkend, en bovendien enorm storend voor je omgeving.'

We staan er weinig bij stil. Maar eigenlijk is de technologie die we op bijna elk moment van elke dag gebruiken bijzonder onhandig in gebruik. Het is een probleem waar de Belgische topwetenschapster en MIT-professor Pattie Maes een mouw aan probeert te passen.

Maes is niet meteen bekend bij het brede publiek. Maar in technologische kringen is de Belgische het equivalent van een rockster. Maes (55) wordt in de VS op handen gedragen, en werd eerder om haar pionierswerk geloofd door publicaties als Newsweek en Fastcompany en door het World Economic Forum. Volgende week deelt ze haar visie op de toekomst op het New Insights Event van De Tijd. Een goede gelegenheid om haar even op te zoeken in haar natuurlijke biotoop.

Fluid Interfaces

Maes is professor aan het Massachusetts Institue of Technology, waar ze haar eigen onderzoeksgroep leidt in het prestigieuze Media Lab. Daar hokken de meest briljante geesten van over de hele wereld samen met een gedeelde missie: de wereld beter maken met technologie.

Maes doet er specifiek onderzoek naar hoe de relatie tussen mens en technologie vlotter kan, in haar 'Fluid Interfaces'-lab. 'Hier herdenken we de manier waarop we technologie gebruiken, zodat die ons leven net kan verrijken. Technologie moet mensen helpen meer uit hun omgeving te halen, in plaats van minder.’

Gitaren en VR

Die algemene missie vertaalt zich in een hele resem even futuristische als knotsgekke projecten. Student Christian Vazquez ging samen met Maes aan de slag met een hololens, de augmented reality-bril van Microsoft. Daarvoor creëerden ze een applicatie die een virtuele laag over de werkelijkheid legt, die dingen herkent en ze voorziet van een label in een taal die je wil leren. zo kan je on the go een taal leren, zonder een minuut in een klaslokaal of met je neus in de boeken te zitten.

Een andere student, Guillermo Bernal, bouwt VR-brillen om met allerlei sensoren, die je lichaamstaal kunnen lezen. Je 'avatar' - de digitale versie van jezelf, zeg maar - reageert vervolgens op je gemoedstoestand door zijn uiterlijk aan te passen.

Of neem nu Koreaans student Sang-won Leigh. Die creëert robotische extenties voor ons lichaam, om meer te kunnen doen met technologie. Zo speelt Sang-won sinds een tijdje niet langer gitaar met twee, maar met drie handen.

Voor Maes is het antwoord op onze gebrekkige relatie met technologie dus vooral niet om de klok terug te draaien. 'Dat hele digtal detoxen, is dat niet meer iets voor oude mensen - zoals ik?', lacht Maes. 'Volgens mij is de oplossing net technologie nog meer te integreren in ons leven, zodat ze erin opgaat. Dat kan je doen door technologie bewust te maken van de context. Met sensoren kan de volgende generatie toestellen ons beter leren kennen dan je partner, ouders of beste vriend. Dat schept enorm veel mogelijkheden.'

Lees in de weekendkrant een uitgebreid interview met Pattie Maes. De MIT-professor maakt ook deel uit van de Tijd 50, een magazine waarin De Tijd 50 Belgische tech-pioniers in de schijnwerpers zet. Dat zit op 6 mei gratis bij uw weekendkrant.