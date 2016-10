Proximus en FOD Economie slaan handen in elkaar rond big data

Als u Proximusklant was op donderdag 8 oktober vorig jaar, dan werd uw exacte locatie doorheen de hele dag gebruikt in een proefstudie van Proximus en Statistics Belgium, de statistiekdienst van de Federale Overheidsdienst Economie. De studie, een primeur in Europa, ging na hoe big data kan gebruikt worden om betrouwbare statistieken over de bevolking te genereren.