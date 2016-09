Toerisme in Vlaanderen kreunt onder terreur

Het aantal toeristische overnachtingen in Vlaanderen ligt de eerste 6 maanden van dit jaar 8 procent lager dan in 2015, zo blijkt uit voorlopige cijfers die Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) zondag verspreidt. De daling is het gevolg van de aanslagen van 22 maart, waarna vooral de buitenlandse bezoekers het lieten afweten.